¿Tevé o stream? Ángel de Brito eligió y aprovecho para hacer una crítica contundente

Sin embargo, posteriormente la entrevistadora le consultó acerca de lo que fue el evento en comparación al de la televisión y no dudó en disparar tajante. "Fue más aburrido para mí. Los de tele son más divertidos. Acá están todos como muy en pose", consideró y agregó: "Muy dramáticos, después dicen que no les importa nada, pero les importa todo".

Ángel de Brito expuso a la periodista Sandra Borghi

Hace algunos díasÁngel de Brito reveló que Sandra Borghi no seguirá al frente del ciclo televisivo Mediodía Noticias mediante la pantalla de El Trece por "varias internas".

El reconcoido conductor de LAM explicó ue las rispideces tomaron fuerza luego de la entrevista que le hizo a Fabiola Yáñez como así también el impedimento que le hicieron de formar parte de un canal de streaming mientras que a otras colegas como Carolina Amoroso se lo permitieron.

“Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo”, detalló.

Y además agregó picante: “No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero".

