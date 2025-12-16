En la noche del domingo (14/12) se llevó a cabo la entrega del Martín Fierro de los canales de streaming y si bien el Conicet resultó el gran ganador de la noche llevándose el galardón más importante, lo cierto es que varias figuras lograron ganar sus ternas como fue el caso de Ángel de Brito.
"MUY DRAMÁTICOS"
¿Tevé o stream? Ángel de Brito eligió y aprovecho para hacer una crítica contundente
Luego de ganar en la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming, Ángel de Brito hizo una análisis de cómo se comportaron las figuras en el evento.
El conductor resulto victorioso en la categoría "Mejor programa de actualidad" de la mano del ciclo #ÁngelResponde y luego de consagrarse dio una nota en su canal para hablar de lo que fue la ceremonia y no evitó apuntar contra sus nuevos colegas.
Visiblemente contento por lo logrado aclaró que fue ganador en la primera nominación que estuvo. "Felices. Hicimos un programón. Vamos por el mes 21 recién. Ni dos años tenemos y pasó todo el mundo por acá", señaló.
Sin embargo, posteriormente la entrevistadora le consultó acerca de lo que fue el evento en comparación al de la televisión y no dudó en disparar tajante. "Fue más aburrido para mí. Los de tele son más divertidos. Acá están todos como muy en pose", consideró y agregó: "Muy dramáticos, después dicen que no les importa nada, pero les importa todo".
Ángel de Brito expuso a la periodista Sandra Borghi
Hace algunos díasÁngel de Brito reveló que Sandra Borghi no seguirá al frente del ciclo televisivo Mediodía Noticias mediante la pantalla de El Trece por "varias internas".
El reconcoido conductor de LAM explicó ue las rispideces tomaron fuerza luego de la entrevista que le hizo a Fabiola Yáñez como así también el impedimento que le hicieron de formar parte de un canal de streaming mientras que a otras colegas como Carolina Amoroso se lo permitieron.
“Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo”, detalló.
Y además agregó picante: “No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta