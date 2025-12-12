Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

De esta manera parece que Martín Demichelis seguirá de vacaciones a la espera de una oportunidad que le permita realizarse como entrenador. Si bien todos los que lo conocen coinciden en que es un DT muy preparado desde el aspecto táctico es evidente que el manejo de grupo sobre todo con referentes pesados no es el mejor y esto le cierra puertas a la hora de ofrecer sus servicios.

Más en GOLAZO 24

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

La decisión de Riquelme con Miguel Borja tras ofrecerse a ser el 9 de Boca

La frase de Ariel Holan que celebra Chiqui Tapia y enoja a todo el fútbol argentino

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River