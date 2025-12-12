Luego de lo que fue su traumática salida de River, Martín Demichelis se marchó a México para conducir Rayados de Monterrey, club del cual también se terminó marchando de mala manera. Ahora se encuentra sin trabajo y en las últimas horas comenzó a sonar para conducir a un grande del interior de la Argentina.
YA ESTÁ DEFINIDO
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Luego de su salida de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis se encuentra sin trabajo esperando volver al ruedo.
En los últimos meses donde Demichelis se quedó sin trabajo empezó a sonar en varios clubes. En Alemania donde hizo una fuerte carrera como jugador del Bayern Múnich se lo mencionó como posible entrenador de varios clubes pero finalmente nadie se la jugó por él y es por eso que su representante empezó a mover fichas en diferentes clubes.
Sonó para dirigir Colo Colo de Chile, pero finalmente le bajaron el pulgar y luego de la salida de Julio Vaccari, Demichelis se ofreció para llegar a Independiente pero la decisión de la dirigencia fue ir con todo por Gustavo Quinteros. Ahora el nombre de Micho comenzó a sonar en nada menos que Rosario Central tras la salida de Ariel Holan.
No habrá Rosario Central para Demichelis
La realidad es que nuevamente Demichelis fue rechazado en primera instancia y hoy en día cuenta con muy pocas chances de convertirse en el entrenador de Rosario Central ya que la dirigencia del Canalla está buscando otro perfil de entrenador. Se mencionó a Ramón Díaz como una posibilidad importante pero en este momento hay otro DT que pica en punta.
Rosario Central está trabajando para lograr la llegada de Jorge Almirón, quien tiene antecedentes positivos en Copa Libertadores llegando a dos finales (con Lanús y con Boca) más allá de que finalmente no terminó coronando. Las charlas avanzan y todo indica que en las próximas horas puede terminar acordándose su contratación en el Canalla.
De esta manera parece que Martín Demichelis seguirá de vacaciones a la espera de una oportunidad que le permita realizarse como entrenador. Si bien todos los que lo conocen coinciden en que es un DT muy preparado desde el aspecto táctico es evidente que el manejo de grupo sobre todo con referentes pesados no es el mejor y esto le cierra puertas a la hora de ofrecer sus servicios.
Más en GOLAZO 24
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
La decisión de Riquelme con Miguel Borja tras ofrecerse a ser el 9 de Boca
La frase de Ariel Holan que celebra Chiqui Tapia y enoja a todo el fútbol argentino
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River