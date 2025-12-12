La frase de Ariel Holan que celebra Chiqui Tapia y enoja a todo el fútbol argentino

image

“Estas decisiones las toman los dirigentes. Sentí que fuimos el mejor equipo en ese formato de torneo. Es inobjetable lo que hicimos. Han cambiado los descensos en medio del certamen, también. No es una cuestión que yo pueda hablar como entrenador, que desde la AFA nos quieran dar una estrella, no soy dirigente”, aseguró Holan, quien prefirió no discutir la decisión que se tomó en las oficinas de la Liga Profesional.

“Mi energía no está puesta en organizar los torneos del fútbol argentino. Las formas, no las decide el entrenador. Respeto la opinión porque no estaba planteado desde antes de que iniciara el torneo, pero es algo que me excede”, sentenció Holan, que en este caso se vio beneficiado por un nuevo capricho de Chiqui Tapia y prefirió no objetar demasiado.

