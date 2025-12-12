En las últimas horas Ariel Holan fue noticia por su inesperada salida de Rosario Central luego de un año que lo tuvo como el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual. Ahora el Profesor rompió el silencio y no solo aclaró los motivos de su partida, sino que también soltó una frase que generó bronca en todo el fútbol argentino, menos en la AFA de Chiqui Tapia.
La frase de Ariel Holan que celebra Chiqui Tapia y enoja a todo el fútbol argentino
Luego de su salida de Rosario Central, Ariel Holan rompió el silencio y se habló sobre la gran polémica del año en el fútbol argentino.
Para empezar, Holan habló de su salida de Rosario Central argumentando diferencias de criterio en el proyecto con la dirigencia Canalla de cara al futuro. “Desde el primer día tenía muy claro que siempre, arriba de todo, está Rosario Central. De común acuerdo, con Belloso, decidimos que lo mejor era llegar hasta acá. Era lo mejor para el club. Tuvimos tres reuniones, como así anteriormente, siempre trabajamos en conjunto, pero no hay una razón particular, sino que fue un conjunto para que sea lo mejor para el club”, argumentó charlando en F12 por ESPN.
Más allá de esto, Mariano Closs y el resto de la mesa aprovechó para hacerle otras consultas al ahora ex entrenador de Rosario Central y uno de los puntos centrales de la charla fue el título que se le entregó al Canalla de manera totalmente arbitraria y sin previo aviso. Para Holan la distinción que recibió él y sus dirigidos por parte de la AFA es “inobjetable”.
Ariel Holan defendió el título entregado a Rosario Central
“Fuimos un equipo muy sólido, conseguimos 66 puntos, fuimos el que menos partidos perdió y tuvimos un buen andar del equipo. Jugamos contra todos los equipos importantes, hicimos un torneo largo extraordinario. Dentro el formato, fuimos los mejores del campeonato. Es lógico que haya gente disconforme porque no estaba avisado de antemano. Pero no invalida lo deportivo”, aseguró Holan.
Cabe recordar que la entrega de un título al equipo que cosechara mayor cantidad de puntos en la tabla anual fue algo pedido por River y Boca a comienzos de año, pero nunca fue oficializado ni votado por parte de la comisión directiva de AFA. De un día para el otro Chiqui Tapia definió darle un título a Rosario Central, generando un escándalo mayúsculo.
“Estas decisiones las toman los dirigentes. Sentí que fuimos el mejor equipo en ese formato de torneo. Es inobjetable lo que hicimos. Han cambiado los descensos en medio del certamen, también. No es una cuestión que yo pueda hablar como entrenador, que desde la AFA nos quieran dar una estrella, no soy dirigente”, aseguró Holan, quien prefirió no discutir la decisión que se tomó en las oficinas de la Liga Profesional.
“Mi energía no está puesta en organizar los torneos del fútbol argentino. Las formas, no las decide el entrenador. Respeto la opinión porque no estaba planteado desde antes de que iniciara el torneo, pero es algo que me excede”, sentenció Holan, que en este caso se vio beneficiado por un nuevo capricho de Chiqui Tapia y prefirió no objetar demasiado.
