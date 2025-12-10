Racing y Estudiantes palpitan la final del Torneo Clausura. La Academia y el Pincha disputarán el duelo que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El partido se jugará el próximo sábado 13/12 a las 21 hs., en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
ACIERTO DE AFA
Árbitro para Racing-Estudiantes: cuando Chiqui Tapia no quiere caos, lo elige a él
La AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino definió al árbitro para la final del Torneo Clausura, entre Racing y Estudiantes.
Este miércoles, la AFA definió quién será el árbitro del cotejo. La entidad que preside Chiqui Tapia, que elige fecha a fecha los encargados de impartir justicia en cada partido, volvió a inclinarse por un nombre conocido en choques de alto voltaje: Nicolás Ramírez.
El juez dirigirá una nueva final del fútbol argentino, y se ha transformado en una figura recurrente en los últimos años cada vez que hay o una final o un clásico.
Antes de Racing-Estudiantes: la Final de Copa Argentina, el antecedente más reciente de Ramírez
En su legajo acumula varios partidos de esa índole, pero el más cercano en el tiempo es la final de la Copa Argentina. A principios de noviembre, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugaron el choque definitorio, que debió definirse en los penales tras un 2-2 en el tiempo regular. La Lepra terminó consagrándose campeón desde los 12 pasos.
Fue un enfrentamiento electrizante que tuvo muchísimos condimentos: 4 goles, tres expulsiones, 14 minutos de adición, sustituciones inesperadas y momentos de tensiones cara a cara. Ramírez fue cuestionado. Lo acusaron de condicionar a Independiente Rivadavia con algunas tarjetas amarillas innecesarias, además de que en el balance los tres expulsados fueron de la Lepra.
Sin embargo, los tres estuvieron bien echados. Dos fueron jugadores, y el restante fue el técnico, Alfredo Berti, que fue bien sancionado por haberse trenzado con el cuerpo arbitral producto de un caos que él mismo generó: le puso la traba a Hernán López Muñoz cuando éste iba a sacar un lateral. Tras esa picardía, el tumulto y el partido frenado. Berti tuvo sus minutos de furia, poniéndose frente a frente primero con Ramírez y después con el juez de línea.
Estoicidad y firmeza: su arma de doble filo
En aquella escena con el entrenador leproso, Ramírez se mantuvo inmutable. Firme. Serio. Su estilo rígido y estoico para comandar los partidos es una faceta que se la achaca. Es decir, la poca muñeca para tratar a los protagonistas y el limitado vínculo que establece con ellos. Una pared de mármol cuya severidad, dicen quienes se lo recriminan, termina por afectar los ánimos de los jugadores.
El juez también quedó bajo la lupa por los 14 minutos agregados, pero fue un tiempo razonable a juzgar por las demoras que había sufrido la final de la Copa Argentina.
Tres finales de Ascenso encima
Este año, Ramírez también dirigió otro partido muy sensible. Extremadamente sensible, ya que se trataba del siempre controversial Ascenso. Impartió justicia en el duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, en la primera final por el primer boleto a la Liga Profesional.
Al principio fue cuestionado por anularle dos goles a Gimnasia, pero lo cierto es que fueron decisiones correctas por manos sancionables que cometieron jugadores del Lobo. Además, cuando Madryn ganaba 1-0 y se moría el partido, le cobró un penal a Gimnasia sobre la hora (bien cobrado), que fue el que puso las cosas 1-1 y forzó un tiempo suplementario y posterior tanda de penales. Desde los 12 pasos se impuso el conjunto mendocino. Deportivo Madryn, el bendito Deportivo Madryn, quedó afuera.
El árbitro ya había dirigido la final del Ascenso del año anterior, en 2024, entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan. Los sanjuaninos fueron quienes se impusieron y sacaron el boleto a Primera División.
Boca-River y otros clásicos
También la final de 2023, entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, que subió a la Lepra a la máxima categoría.
El último Superclásico, a principios de noviembre, también tuvo a Nicolás Ramírez como el juez. Boca se impuso ante River por 2-0 en la Bombonera. Ya había dirigido el de abril, donde River venció a Boca por 2-1 en el Monumental.
En su haber, además, ha impartido justicia en clásicos como Independiente-Racing, Newell´s-Rosario Central, Lanús-Banfield y San Lorenzo-Huracán.
En un fútbol argentino constantemente cuestionado en su legitimidad para las normas que deben regular el juego, el caso de Nicolás Ramírez es uno particular. A pesar de su estoicidad, a veces por demás, ha construido una imagen que, más allá de errores puntuales, se aleja de suspicacias y conjeturas espurias.
Su estilo podrá gustar más o gustar menos, pero en la tendencia del controversial arbitraje en todo el territorio nacional, Ramírez es de las figuras más firmes que existen.