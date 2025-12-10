Árbitro para Racing-Estudiantes: cuando Chiqui Tapia no quiere caos, lo elige a él

2025_11_251105713 Ramírez, en la final de Copa Argentina FOTO: (X/REDES@CopaArgentina)/NA.

Sin embargo, los tres estuvieron bien echados. Dos fueron jugadores, y el restante fue el técnico, Alfredo Berti, que fue bien sancionado por haberse trenzado con el cuerpo arbitral producto de un caos que él mismo generó: le puso la traba a Hernán López Muñoz cuando éste iba a sacar un lateral. Tras esa picardía, el tumulto y el partido frenado. Berti tuvo sus minutos de furia, poniéndose frente a frente primero con Ramírez y después con el juez de línea.

Estoicidad y firmeza: su arma de doble filo

En aquella escena con el entrenador leproso, Ramírez se mantuvo inmutable. Firme. Serio. Su estilo rígido y estoico para comandar los partidos es una faceta que se la achaca. Es decir, la poca muñeca para tratar a los protagonistas y el limitado vínculo que establece con ellos. Una pared de mármol cuya severidad, dicen quienes se lo recriminan, termina por afectar los ánimos de los jugadores.

El juez también quedó bajo la lupa por los 14 minutos agregados, pero fue un tiempo razonable a juzgar por las demoras que había sufrido la final de la Copa Argentina.

Tres finales de Ascenso encima

Este año, Ramírez también dirigió otro partido muy sensible. Extremadamente sensible, ya que se trataba del siempre controversial Ascenso. Impartió justicia en el duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, en la primera final por el primer boleto a la Liga Profesional.

Al principio fue cuestionado por anularle dos goles a Gimnasia, pero lo cierto es que fueron decisiones correctas por manos sancionables que cometieron jugadores del Lobo. Además, cuando Madryn ganaba 1-0 y se moría el partido, le cobró un penal a Gimnasia sobre la hora (bien cobrado), que fue el que puso las cosas 1-1 y forzó un tiempo suplementario y posterior tanda de penales. Desde los 12 pasos se impuso el conjunto mendocino. Deportivo Madryn, el bendito Deportivo Madryn, quedó afuera.

El árbitro ya había dirigido la final del Ascenso del año anterior, en 2024, entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan. Los sanjuaninos fueron quienes se impusieron y sacaron el boleto a Primera División.

Boca-River y otros clásicos

También la final de 2023, entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, que subió a la Lepra a la máxima categoría.

El último Superclásico, a principios de noviembre, también tuvo a Nicolás Ramírez como el juez. Boca se impuso ante River por 2-0 en la Bombonera. Ya había dirigido el de abril, donde River venció a Boca por 2-1 en el Monumental.

En su haber, además, ha impartido justicia en clásicos como Independiente-Racing, Newell´s-Rosario Central, Lanús-Banfield y San Lorenzo-Huracán.

En un fútbol argentino constantemente cuestionado en su legitimidad para las normas que deben regular el juego, el caso de Nicolás Ramírez es uno particular. A pesar de su estoicidad, a veces por demás, ha construido una imagen que, más allá de errores puntuales, se aleja de suspicacias y conjeturas espurias.

Su estilo podrá gustar más o gustar menos, pero en la tendencia del controversial arbitraje en todo el territorio nacional, Ramírez es de las figuras más firmes que existen.

