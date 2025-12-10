Javier Milei con el mameluco de YPF en Noruega, ¿un pelotazo en contra?

Captura de pantalla 2025-12-10 133638

Captura de pantalla 2025-12-10 132646

Tal como explica el periodista Adrián Belinche en el portal Infocielo, " ningún tribunal de Nueva York tomaría una foto así como evidencia suficiente para sostener la doctrina del alter ego. Para que esa argumentación avance deben demostrarse elementos profundos: confusión patrimonial, control operativo directo, falta de independencia societaria, decisiones financieras integradas y otras interferencias estructurales que exceden lo simbólico.

Sin embargo, en litigios de esta magnitud cada gesto se suma al expediente 'del relato'. Los fondos demandantes aprovechan discursos, documentos, medidas políticas y acciones públicas para armar una imagen global de subordinación entre YPF y el Estado. Entonces, la aparición del presidente con un mameluco de la petrolera no cambia la balanza jurídica, pero sí alimenta, aunque sea de modo lateral, el tipo de argumento que buscan instalar".

Cabe recordar que la jueza Loretta Preska busca descubrir -a pedido de los fondos- si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como "alter ego" de la República. En este contexto, la magistrada emplazó al Gobierno nacional a presentar los mails y chat de funcionarios y ex funcionarios (Sergio Massa, Luis Caputo y más).

La solicitud de Loretta Preska forma parte del proceso de "discovery" en el juicio por la expropiación de la compañía en 2012 y se enmarca en la búsqueda de los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, de demostrar que YPF y el Estado argentino son un "alter ego".

"De confirmarse el vínculo, se podría continuar con el proceso de embargar activos de la empresa para cobrar la sentencia de más de US$16.000 millones que recae sobre Argentina", explicó en ese momento el especialista Sebastián Maril.

Cómo sigue el juicio en USA por YPF

El 29 de octubre pasado se realizó una audiencia clave en un tribunal de apelación de Nueva York que deberá revisar el fallo de la jueza Loretta Preska que le ordenó a la Argentina pagarle US$16 mil millones más intereses al fondo Burford por la expropiación presuntamente irregular de YPF en 2012.

Burford le compró los derechos de litigio a la familia Ezquenazi, accionista y gerenciadora de la petrolera hasta su reestatización durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Los demandantes argumentan que se violó el estatuto de la compañía cuando se expropió el 51% de las acciones que entonces estaban en manos de la española Repsol.

En dicha audiencia, la posición del Estado argentino fue la de cuestionar la potestad de la justicia de USA para intervenir en el caso.

La postura argentina es que el caso no es de derecho bursátil estadounidense ni refiere a la oferta pública inicial (IPO) de 1993, uno de los argumentos esgrimidos por los demandantes para defender la correspondencia de que el caso se lleve en Nueva York.

La Argentina mostró que las acciones fueron compradas por los demandantes 15 años más tarde de la oferta pública, a través de operaciones privadas con Repsol.

Mientras que la defensa argentina planteó que los demandantes nunca optaron por recurrir a los tribunales argentinos y presentaron su reclamo en USA años después, algo incluso planteado por los jueces, los demandantes sostuvieron que la posibilidad de resolver los litigios en los tribunales argentinos es una opción planteada por la ley, pero no la única alternativa a la resolución de los conflictos.

Argentina también planteó en un segundo momento discutir el monto y la tasa de interés. El argumento fundamental radica en que para el cálculo de la pena debería tomarse el tipo de cambio del día de la expropiación y no el del día de la sentencia (septiembre de 2023).

El fallo en total fue por US$16.000 millones, pero hoy supera los US$18.000 millones por los intereses. La tasa vigente ronda el 8% y es considerada excesiva.

Desde el Gobierno se muestran optimistas de que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte del Distrito y reconocerá que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones. Se espera que los magistrados tengan una decisión hacia el primer trimestre de 2026.

----------

Otras noticias en Urgente24:

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: Perdió Techint

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026