La Casa Rosada elige el silencio sobre la operación militar de USA en Venezuela: El motivo

Un año de reclamos y presión de Casa Rosada por el gendarme argentino

Mientras la Casa Rosada evitaba pronunciarse sobre la maniobra militar, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad difundieron un comunicado para marcar una fecha clave: el primer aniversario de la detención y desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela que se dio esta semana.

El Gobierno reiteró su denuncia de que el caso constituye “una flagrante violación del derecho internacional” y recordó que el gendarme permanece detenido sin garantías judiciales, sin acceso a su familia y sin registro oficial en el sistema penitenciario venezolano.

Según el documento, Argentina ya presentó denuncias y pedidos formales ante distintos organismos internacionales. Entre ellos:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó medidas cautelares urgentes.

La Corte Penal Internacional (CPI), que investiga episodios de detención arbitraria y desaparición forzada.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se reclamó por violaciones graves a los derechos humanos del argentino.

Las gestiones diplomáticas, aseguran en el Gobierno, continúan en paralelo y con carácter prioritario.

nahuel gallo.jpg El gendarme Nahuel Gallo en una imagen de la grabación que divulgó la dictadura chavista.

El caso Nahuel Gallo: detención sin transparencia y un año de incertidumbre

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo pequeño. Desde entonces permanece alojado en la prisión de El Rodeo, acusado de “terrorismo y espionaje”. Sin embargo, su nombre no figura en registros oficiales y solo hubo referencias indirectas de su paradero a través de detenidos liberados.

Gómez regresó a la Argentina en mayo y desde entonces sostiene una campaña pública para visibilizar el caso. En una entrevista reciente, reveló cómo intenta suavizar la realidad para su hijo: “A Víctor le digo que su papá está trabajando, que va a venir pronto. Él siente la ausencia”.

También recordó la última vez que habló con Gallo, horas antes de su detención: una videollamada desde Bogotá en la que él se mostraba nervioso, pero entusias­mado por el inminente reencuentro familiar.

La semana pasada, la mujer mantuvo una reunión con la exministra Patricia Bullrich, quien le aseguró que se están realizando gestiones para lograr la liberación del gendarme. A pesar de eso, Gómez reconoce que atraviesa un agotamiento emocional profundo: “Me frustra no haber logrado su libertad después de tanto esfuerzo. Estos días son especialmente dolorosos”.

Testimonios desde la cárcel y un clima de incertidumbre

En los últimos días surgió un testimonio clave: Renzo Huamanchumo Castillo, un ciudadano peruano-estadounidense que pasó casi 300 días detenido en El Rodeo, declaró que compartió espacio con Gallo y que lo vio “de buen ánimo”. Contó, incluso, que el argentino cantaba el himno nacional para mantenerse fuerte y que compartía celda con otro detenido argentino-israelí con problemas de salud.

Aun así, la familia sigue sin información oficial y la madre de Gallo —que permanece en Venezuela— teme represalias si avanza con más gestiones judiciales.

La proximidad del aniversario de la detención y la llegada de las fiestas de fin de año profundizan la angustia. Gómez lo resumió en una frase que describe el clima de la familia: “No quiero que llegue otra Navidad sin Nahuel. Necesitamos que esto termine ya”.

En este contexto, la cautela de la Casa Rosada respecto de la operación militar estadounidense adquiere un significado concreto. Evitar comentarios públicos, explican fuentes oficiales, no responde a una postura geopolítica sino a una estrategia para no interferir en un caso que consideran humanitario y urgente.

Mientras la tensión entre Washington y Caracas crece, la Argentina apuesta al silencio diplomático y refuerza un único reclamo: que Nahuel Gallo recupere su libertad y pueda regresar al país.

