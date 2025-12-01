Del fútbol al polo: Javier Milei con Aldolfo Cambiaso en la Rosada

“Me encanta el polo, soy fanático de Cambiaso, enfermo. Fijate esto: el mejor caballo de todos los tiempos es la Cuartetera. En ese contexto, Cambiaso tenía un montón de caballos. ¿Pero ahora con quién juega? Juega siempre con la Cuartetera, porque tiene el clon 1, clon 2, el clon no se cuánto”, dijo Milei en aquella nota, mostrando su conocimiento sobre la carrera de Adolfito y, sobre todo, de su apuesta por la clonación de caballos, en la que fue un adelantado.

En noviembre de 2024, Milei se había reunido con Cambiaso en Casa Rosada, en un encuentro fuera de agenda.

