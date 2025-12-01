Tras involucrarse en la polémica AFA contra Claudio Chiqui Tapia -con el tema SAD siempre de trasfondo- Javier Milei sorprendió este lunes (01/12) con una reunión en Casa Rosada con el polista Adolfo Cambiaso. Del encuentro también participaron Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
¿CHOLULISMO O NEGOCIOS?
Del fútbol al polo: Javier Milei con Aldolfo Cambiaso en la Rosada
Javier Milei, Karina Milei y Luis Caputo recibieron en Casa Rosada al polista Adolfo Cambiaso, y generó sorpresa. ¿Sólo cholulismo o algún negocio?
La inquietud surge por sí sola: ¿la reunión fue mero cholulismo o detrás hay algún negocio? Por ahora, no hay trascendidos al respecto aunque resultó llamativo no sólo el encuentro sino la participación de Toto Caputo...
El polista, en tanto, acudió a la cita acompañado de su mujer, la ex modelo María Vázquez.
Cabe destacar que el Presidente tenía previsto asistir el pasado sábado a la semifinal del 132° Abierto Argentino de Polo entre La Natividad La Dolfina y UAE Polo Team en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, pero el evento se suspendió por la lluvia.
El año pasado, durante una entrevista con Esteban Trebucq, Javier Milei había declarado su fanatismo por Adolfo Cambiaso, el líder de La Dolfina y, para muchos, el mejor polista de la historia.
“Me encanta el polo, soy fanático de Cambiaso, enfermo. Fijate esto: el mejor caballo de todos los tiempos es la Cuartetera. En ese contexto, Cambiaso tenía un montón de caballos. ¿Pero ahora con quién juega? Juega siempre con la Cuartetera, porque tiene el clon 1, clon 2, el clon no se cuánto”, dijo Milei en aquella nota, mostrando su conocimiento sobre la carrera de Adolfito y, sobre todo, de su apuesta por la clonación de caballos, en la que fue un adelantado.
En noviembre de 2024, Milei se había reunido con Cambiaso en Casa Rosada, en un encuentro fuera de agenda.
