ROSARIO. La crisis en la planta de General Motors ubicada en Alvear volvió a golpear de lleno a los trabajadores. La automotriz desvinculó a 90 empleados por retiro voluntario en un proceso que ya redujo la mitad de su plantel en menos de dos años.
OTRO GRANDE AFECTADO
General Motors en caída libre: 2026 nada alentador
La crisis también se siente en la planta de General Motors ubicada en Alvear. La automotriz desvinculó a 90 trabajadores por retiro voluntario.
General Motors en caída libre
La misma fábrica que a comienzos del año pasado empleaba a más de 1.000 trabajadores entre efectivos y contratados, hoy cuenta con tan sólo 600 operarios. Es decir, la planta opera actualmente con apenas la mitad del personal que tenía menos de dos años atrás.
Desde 2022, la planta se dedica exclusivamente a la producción de la Chevrolet Tracker, aquel modelo que depende fuertemente de la exportación. Sin embargo, el derrumbe de ventas en Brasil, principal destino, impactó en la actividad y aceleró las políticas de ajustes.
Los negocios de Chevrolet Tracker venían mostrando un buen recorrido, aunque las diferentes circunstancias comenzaron a cambiar el escenario. Las ventas al mercado brasileño entre el primer bimestre de 2024 y 2025 pasaron de 7.954 unidades a 9.451, aunque ya en febrero bajó a la mitad.
Ya para entonces los números eran alarmantes: en el primer trimestre del año cayó un 23% debido tanto a la disminución de las ventas internas como a la reducción de exportaciones.
Un 2026 para nada alentador
A partir de lo confirmado por fuentes del sindicato SMATA, las nuevas desvinculaciones se realizaron con un ofrecimiento económico cercano al 120% de la indemnización legal, dirigido a trabajadores con más de 15 años de servicio.
Al respecto, Sergio Gazzera, secretario general de SMATA Rosario, analizó que para el 2026 estiman "un año igual o peor en términos de actividad y empleo".
El deterioro avanza y las bajas recientes se suman a un largo proceso de achique.
* Abril 2024 – Febrero 2025: cerca de 200 desvinculaciones.
* Enero – Febrero 2025: otras 309 (260 retiros voluntarios y 49 despidos).
* Noviembre 2025: 90 nuevos retiros voluntarios.
Asimismo, la actividad estuvo marcada por paradas programadas, suspensiones y reducciones de salario, con operarios cobrando alrededor del 75% en semanas sin actividad.
Teniendo en consideración lo ya atravesado, que parece no tener solución, el panorama actual refleja una continuidad de las dificultades estructurales que enfrenta el sector automotor argentino. En Alvear la incertidumbre crece y los trabajadores esperan definiciones.
Un golpe para Rosario y la región
El desplome de la planta genera un impacto directo en el cordón industrial del Gran Rosario. Es que la industria automotriz cuenta con uno de los mayores efectos multiplicadores del empleo: por cada puesto directo se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en autopartistas, logística, servicios y comercios.
Si bien la producción automotriz nacional muestra un crecimiento acumulado del 2,8% entre enero y octubre de este año, los números esconden una fuerte volatilidad con caídas mensuales en la segunda mitad del año.
