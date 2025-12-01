General Motors en caída libre: 2026 nada alentador

image Crece la alarma en la industria automotriz.

Un 2026 para nada alentador

A partir de lo confirmado por fuentes del sindicato SMATA, las nuevas desvinculaciones se realizaron con un ofrecimiento económico cercano al 120% de la indemnización legal, dirigido a trabajadores con más de 15 años de servicio.

Al respecto, Sergio Gazzera, secretario general de SMATA Rosario, analizó que para el 2026 estiman "un año igual o peor en términos de actividad y empleo".

El deterioro avanza y las bajas recientes se suman a un largo proceso de achique.

* Abril 2024 – Febrero 2025: cerca de 200 desvinculaciones.

* Enero – Febrero 2025: otras 309 (260 retiros voluntarios y 49 despidos).

* Noviembre 2025: 90 nuevos retiros voluntarios.

Asimismo, la actividad estuvo marcada por paradas programadas, suspensiones y reducciones de salario, con operarios cobrando alrededor del 75% en semanas sin actividad.

Teniendo en consideración lo ya atravesado, que parece no tener solución, el panorama actual refleja una continuidad de las dificultades estructurales que enfrenta el sector automotor argentino. En Alvear la incertidumbre crece y los trabajadores esperan definiciones.

Un golpe para Rosario y la región

El desplome de la planta genera un impacto directo en el cordón industrial del Gran Rosario. Es que la industria automotriz cuenta con uno de los mayores efectos multiplicadores del empleo: por cada puesto directo se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en autopartistas, logística, servicios y comercios.

Si bien la producción automotriz nacional muestra un crecimiento acumulado del 2,8% entre enero y octubre de este año, los números esconden una fuerte volatilidad con caídas mensuales en la segunda mitad del año.

image El mercado externo, todo un problema.

