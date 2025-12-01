Dolarización minorista récord con flujo comercial desplomado

El gráfico elaborado por Facimex muestra un salto fenomenal en la demanda minorista de dólares. Entre abril y octubre, las compras brutas de dólares billete por personas humanas alcanzaron US$22.300 millones en dólares constantes, el nivel más alto de las últimas décadas. La magnitud impacta tanto por el contexto electoral como por un componente muchas veces subestimado.

Una porción relevante de esas compras no se destina a atesoramiento puro, sino a cancelar consumos con tarjeta en moneda extranjera.

Solo en octubre, esos consumos sumaron US$1.092 millones, y según datos del BCRA el 70% se canceló con fondos propios. De ese total, US$831 millones correspondieron a gastos vinculados al turismo. Si se toma el período abril–octubre, el acumulado trepa a US$7.800 millones, lo que confirma que una parte significativa de la escalada en la compra de billetes responde a consumos corrientes y no únicamente a búsqueda de cobertura.

El mes de la elección fue particularmente intenso. 1,6 millones de personas compraron billetes por US$4.700 millones, consolidando un fenómeno que incluso supera la dolarización minorista previa al cepo o los picos de incertidumbre entre 2018 y 2019.

En el gráfico, el 2025 aparece claramente por encima de los máximos históricos, aun medido en dólares constantes. Un nivel que resalta por encima de 2008, 2011, 2017, 2018 y 2019.

image

El salto en los ingresos de portafolio

Otra pieza fundamental del rompecabezas llegó desde el frente financiero. Los ingresos por inversión de portafolio treparon a US$2.040 millones, el valor más alto desde abril de 2019. La explicación estuvo en los movimientos del Tesoro de Estados Unidos, que aportó un flujo extraordinario.

En su reporte mensual, el Fondo de Estabilización Cambiaria confirmó que se activaron US$2.500 millones del swap, divididos en dos operaciones centrales. Por un lado, la venta de DEG642 millones que Argentina utilizó para cancelar obligaciones con el FMI.

Por el otro, las compras de pesos que hizo Estados Unidos por alrededor de US$2.000 millones, lo que dejó al Tesoro estadounidense sin exposición a moneda local al cierre del mes.

Ese flujo extraordinario se contabilizó como ingresos de inversión de portafolio y permitió aliviar parcialmente el impacto negativo del frente real. Sin ese movimiento puntual, el rojo de la cuenta corriente base caja habría sido considerablemente más profundo.

Un tablero dominado por incentivos cruzados

La fotografía del mes deja varias conclusiones. La caída abrupta en los cobros de exportaciones fue consecuencia directa de un incentivo regulatorio que promovió adelantos en septiembre y vació el pipeline en octubre. Los pagos de importaciones se mantuvieron relativamente altos y sin acumulación adicional de deuda gracias al uso de canales financieros.

El dato más disruptivo sigue siendo la demanda minorista de dólares, que escaló a niveles inéditos tanto para atesoramiento como para cancelar consumos generados en moneda extranjera. Con un total que ya supera ampliamente los máximos de los últimos veinte años, la presión del sector minorista vuelve a ser un factor que domina el humor cambiario.

Mientras tanto, el frente financiero recibió un impulso extraordinario del Tesoro estadounidense, un movimiento que difícilmente se repita con la misma magnitud.

Sin ese aporte externo, el balance habría cerrado con un deterioro mayor y pondría aún más presión sobre la dinámica cambiaria.

El desafío de fondo sigue siendo estabilizar el flujo comercial real y, en paralelo, administrar una demanda minorista que no da tregua. El gráfico de Facimex deja una señal clara. La dolarización por parte de personas humanas está en su nivel más alto en décadas incluso en un contexto donde el costo de financiamiento es elevado y el tipo de cambio oficial mantiene un ritmo estable.

Un escenario que vuelve a tensionar todos los márgenes del programa cambiario.

