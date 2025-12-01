Stéfano Di Carlo lleva apenas un mes de gestión en River Plate, pero poco a poco comienzan a difundirse algunas de sus ideas. Según algunas filtraciones, el nuevo presidente del Millonario tiene pensado accionar de una manera similar a la que aplicó Juan Román Riquelme en Boca Juniors.
¿EN QUÉ?
River (Stéfano Di Carlo) busca copiar a Boca Juniors (Juan Román Riquelme)
Los dos clubes más grandes de Argentina terminan el año de manera diferente. Uno está en semifinales del Torneo Clausura y ya clasificado a la Copa Libertadores, mientras que el otro depende de su histórico rival para acceder al repechaje de dicha competencia.
Stéfano Di Carlo y el método Juan Román Riquelme
Se acerca fin de año y, con él, comienzan a barajarse diferentes nombres para el mercado de pases de cara al 2026.
Dos de los puestos que Marcelo Gallardo busca reforzar son el lateral izquierdo y el centrodelantero.
Según confirmó La Página Millonaria: “River intentará sumar a Luciano Gondou y Román Vega a préstamo con opción de compra. La intención de Stefano Di Carlo es dejar de hacer grandes erogaciones de dinero por futbolistas que no estén probados con la banda roja”.
El método de préstamo con opción de compra es algo que le funcionó a Juan Román Riquelme con un caso puntual: Miguel Merentiel.
La “Bestia” llegó al Xeneize bajo esa modalidad. Luego, Boca tuvo la posibilidad de ejecutar la opción y finalmente terminó comprándolo al Palmeiras por 3,5 millones de dólares.
Los casos de Juan Portillo y Matías Galarza Fonda (11 millones de dólares entre ambos) son el ejemplo de lo que Di Carlo no pretende repetir.
Según afirman, el presidente no tiene intención de seguir comprando jugadores que luego no rindan.
Boca Juniors y River Plate
Las realidades de Boca y River son muy diferentes: uno sigue en competencia (el Xeneize) y el otro depende de su máximo rival para jugar la Copa Libertadores (el Millonario).
El equipo dirigido por Claudio Úbeda disputará las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional luego de vencer en cuartos de final a Argentinos Juniors por 1 a 0.
En la próxima instancia, el Xeneize se enfrentará en la Bombonera al ganador de la serie entre Racing Club y Tigre.
El conjunto de Marcelo Gallardo, por su parte, quedó eliminado en octavos de final ante la Academia y ahora necesita que Boca salga campeón para acceder al repechaje de la próxima edición de la Copa Libertadores.
Con el correr de los días, distintos nombres comenzarán a sonar en ambos equipos de cara al próximo mercado de pases.
