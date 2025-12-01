Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors ayer, 30 de noviembre, y de esta manera se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Aunque la concentración del Xeneize sigue puesta en cerrar un 2025 intenso, en TyC Sports revelaron una noticia importante de cara a lo que será 2026.
FUERTE
La noticia sobre el mercado de pases de Boca Juniors que sacudirá todo
En TyC Sports hablaron sobre el mercado de pases de Boca y revelaron una bomba al respecto. Mientras tanto, el equipo piensa en el Torneo Clausura.
El próximo año, el club de la Ribera disputará la Copa Libertadores, y todo indica que el libro de pases tendrá algunas particularidades que podrían marcar la temporada.
Boca y el mercado de pases de cara a 2026
Juan Román Riquelme ganó las elecciones para ser presidente de Boca en diciembre de 2023, y ni en 2024 ni en 2025 el club tuvo la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Gracias a la tabla anual, el Xeneize logró la clasificación directa a dicha instancia, y aunque la concentración está en el cierre de 2025, ya comienzan a analizarse posibles movimientos para el próximo mercado de pases.
La Libertadores es la gran obsesión de Boca, que no la consigue desde 2007.
En este contexto, Tati Civiello, periodista de TyC Sports, habló sobre lo que podría suceder en el libro de pases: "Quiero dar una información respecto al mercado de pases. Se viene un mercado tranqui de Boca. No digo tranqui respecto a nombres, pero sí respecto a cantidades".
El periodista de Superfútbol agregó: "La idea es que se queden todos salvo los que terminan el contrato. Para que se vayan, a Boca le tiene que llegar una oferta que le venga bien".
La continuidad de Boca Juniors
Boca viene de vencer a Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura y apunta a quedarse con la Liga Profesional.
Su próximo rival saldrá del cruce entre Racing y Tigre, y sea cual sea, el Xeneize tiene la certeza de que el partido se jugará en la Bombonera.
Desde el entretiempo del partido ante Barracas Central, los números del equipo de Claudio Úbeda son muy positivos:
- Convirtió 12 goles en 6 partidos
- Sacó 18 puntos sobre 18 posibles
- Mantuvo la valla invicta en los últimos 4 encuentros
Si bien el nivel del equipo no ha sido extraordinario, Boca se ha vuelto confiable en cuanto a resultados y, casi siempre, sabe que tiene altas probabilidades de ganar sus encuentros.
Tras un 2025 complicado, en el que no logró títulos y quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el Xeneize tiene la posibilidad de consagrarse campeón: solo le restan 2 partidos para lograrlo.
+ EN GOLAZO 24
Flavio Azzaro fulminó a un panelista de ESPN en una crítica sin filtro
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo