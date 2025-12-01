La noticia sobre el mercado de pases de Boca Juniors que sacudirá todo

En este contexto, Tati Civiello, periodista de TyC Sports, habló sobre lo que podría suceder en el libro de pases: "Quiero dar una información respecto al mercado de pases. Se viene un mercado tranqui de Boca. No digo tranqui respecto a nombres, pero sí respecto a cantidades".

El periodista de Superfútbol agregó: "La idea es que se queden todos salvo los que terminan el contrato. Para que se vayan, a Boca le tiene que llegar una oferta que le venga bien".

La continuidad de Boca Juniors

Boca viene de vencer a Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura y apunta a quedarse con la Liga Profesional.

Su próximo rival saldrá del cruce entre Racing y Tigre, y sea cual sea, el Xeneize tiene la certeza de que el partido se jugará en la Bombonera.

Desde el entretiempo del partido ante Barracas Central, los números del equipo de Claudio Úbeda son muy positivos:

Convirtió 12 goles en 6 partidos

Sacó 18 puntos sobre 18 posibles

Mantuvo la valla invicta en los últimos 4 encuentros

Si bien el nivel del equipo no ha sido extraordinario, Boca se ha vuelto confiable en cuanto a resultados y, casi siempre, sabe que tiene altas probabilidades de ganar sus encuentros.

Tras un 2025 complicado, en el que no logró títulos y quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, el Xeneize tiene la posibilidad de consagrarse campeón: solo le restan 2 partidos para lograrlo.

