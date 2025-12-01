La maternidad abrió un capítulo inesperado en la vida de Lele Pons, lleno de desafíos, primeras experiencias y vínculos que sorprenden incluso a los más cercanos. En medio de este nuevo mundo, Shakira apareció en su casa, transformando un encuentro entre amigas en un intercambio íntimo de consejos y complicidad maternal que nadie vio venir.
"DEMASIADO ESPECIAL"
Shakira visitó a Lele Pons y la maternidad fue protagonista: "Le pregunté de todo"
Lele Pons recibió a Shakira en su casa y compartieron secretos de maternidad que sorprendieron a todos. ¿Qué consejos le dio la cantante?
Aprendiendo juntas: la maternidad que acercó a Shakira y Lele Pons
Lele Pons siempre tuvo a Shakira como un modelo a seguir, tanto por su carrera como por su forma de criar a Milan y Sasha, y ahora esa admiración se transformó en una relación más cercana, de amistad y apoyo mutuo. La influencer venezolana definió su vínculo como "demasiado especial", según recogió el programa mexicano De primera mano, y remarcó: "Ella es una gran mamá, y yo admiro mucho cómo es de mamá".
Pero esta semana, Shakira visitó la casa de Lele y el cantante puertorriqueño Guaynaa, con un ramo de rosas blancas y rosadas, en un ambiente íntimo y relajado, muy alejado del glamour y los flashes que suelen rodear a los famosos. Ahí, Lele aprovechó la cercanía para preguntarle literalmente de todo sobre maternidad: "Le pregunté de todo: ‘¿Cómo haces esto?’, ‘¿Cómo es tener hijos (varones)?’, porque a mí me encantaría tener un hijo. Y los hijos de Shakira la aman, entonces me gustaría tener una relación tan bonita como la que ella tiene con sus hijos".
La influencer dejó claro que no buscaba solamente tips prácticos, sino entender cómo se construye un vínculo afectivo profundo con los hijos, algo que admira de Shakira y quiere replicar con Eloísa, su hija recién nacida.
El momento quedó registrado en una foto que Lele compartió en Instagram, donde Shakira sostiene a Eloísa en sus brazos mientras ambas artistas se muestran cercanas y relajadas, acompañadas del mensaje de Lele: "¡¡Te amamos, Shakira!! Un día que jamás olvidaré. No puedo esperar a explicarle este momento a Eloísa".
Madres, amigas y confidentes: Una amistad fuera de la fama
Este encuentro da cuenta de algo que pocas veces se ve en el mundo de las celebridades: la maternidad como motor de conexión genuina. La relación de Lele y Shakira es un tanto de admiración, y otro de experiencia compartida y momentos de apoyo real. Aparte de buscar consejos prácticos sobre crianza, Lele también recurrió a la artista por inspiración sobre cómo generar un lazo fuerte y afectuoso con su hija.
Fuera de la intimidad de la visita, hay un historial de vínculo profesional y afectivo entre las dos. Lele participó en el videoclip de Soltera de Shakira en 2024, donde celebraban la independencia femenina, y ese trabajo conjunto terminó por consolidar la confianza y cercanía entre las dos.
Hoy, la relación trasciende la admiración de la adolescencia y se volvió algo mucho más profundo: una amistad en la que la maternidad ocupa el centro, y donde Lele puede aprender de la experiencia de Shakira mientras construye su propia historia como madre.
En definitiva, la visita de Shakira les dejó, por un lado, un recuerdo hermoso a Lele y Eloísa, y por el otro, muestra que los vínculos entre mujeres que se respetan y se inspiran mutuamente pueden marcar decisiones y experiencias clave en la vida, entablando amistades que van mucho más allá de los escenarios y las redes sociales.
