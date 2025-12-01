Shakira visitó a Lele Pons y la maternidad fue protagonista: "Le pregunté de todo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lele Pons (@lelepons)

Madres, amigas y confidentes: Una amistad fuera de la fama

Este encuentro da cuenta de algo que pocas veces se ve en el mundo de las celebridades: la maternidad como motor de conexión genuina. La relación de Lele y Shakira es un tanto de admiración, y otro de experiencia compartida y momentos de apoyo real. Aparte de buscar consejos prácticos sobre crianza, Lele también recurrió a la artista por inspiración sobre cómo generar un lazo fuerte y afectuoso con su hija.

Fuera de la intimidad de la visita, hay un historial de vínculo profesional y afectivo entre las dos. Lele participó en el videoclip de Soltera de Shakira en 2024, donde celebraban la independencia femenina, y ese trabajo conjunto terminó por consolidar la confianza y cercanía entre las dos.

image El encuentro mostró cómo la maternidad fortalece los vínculos genuinos entre mujeres.

Hoy, la relación trasciende la admiración de la adolescencia y se volvió algo mucho más profundo: una amistad en la que la maternidad ocupa el centro, y donde Lele puede aprender de la experiencia de Shakira mientras construye su propia historia como madre.

En definitiva, la visita de Shakira les dejó, por un lado, un recuerdo hermoso a Lele y Eloísa, y por el otro, muestra que los vínculos entre mujeres que se respetan y se inspiran mutuamente pueden marcar decisiones y experiencias clave en la vida, entablando amistades que van mucho más allá de los escenarios y las redes sociales.

