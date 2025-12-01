La primera parte de la quinta temporada de Stranger Things ya se estrenó en Netflix y causó todo tipo de reacciones entre los fanáticos. Ahora un protagonistas generó sorpresa por una de sus declaraciones sobre un compañero y amigo de la serie.
Actor de Stranger Things no aguantó y confesó la noticia que sacudió a todos: "Asquerosa"
Uno de los protagonistas de Stranger Things, una de las series de Netflix del momento, soltó una serie de comentarios que causaron sorpresa en los fans.
Filmar una serie como Stranger Things no debe ser nada fácil y el agotamiento se empieza a sentir con tantas horas de rodaje. La misma lleva casi 10 años en la pantalla y uno de sus protagonistas más queridos lanzó una declaración que dejó a muchos realmente impactados.
Sorpresa por confesión de actor de Stranger Things
Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin Henderson en la serie, se refirió a una experiencia que tuvo que vivir. El mismo confesó que vivió junto a un compañero y las cosas no salieron del todo bien. ¿Qué dijo al respecto?
En una charla junto a Jesse Tyler Ferguson para el podcast Dinne's on Me, Gaten reveló cómo fue convivir con Finn Wolfhard (Mike Wheeler en la serie). "Fue genial, fue como una experiencia universitaria", destacó el actor estadounidense. Sin embargo, algunas cosas se salieron de control.
"Miraba a mi alrededor como tres meses después de que viviéramos juntos y pensaba: 'Este lugar es asqueroso. ¿Qué estamos haciendo?", indicó. Los dos tienen un vínculo muy bueno pero entre el caos de rodaje, verse todos los días y esta convivencia no pudieron mantener el orden.
"En cierto modo igualamos un poco la energía del otro. Llevábamos tanto tiempo siendo tan cercanos que realmente no nos exigíamos unos a otros ningún estándar", indicó Matarazzo sobre su convivencia con su compañero de serie.
