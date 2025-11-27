Netflix tiene en su catálogo una miniserie que supo convertirse en una de las más vistas de la plataforma. A lo largo de sus 8 capítulos enseña una historia intensa, con tensión y definida como un thriller apasionante. Es de esas producciones que no vas a poder soltar.
ALTAMENTE RECOMENDADA
Tiene 8 episodios y es la miniserie de Netflix que arrasa con todo
Misterio, intriga y suspenso son las palabras que definen a esta miniserie excepcional de Netflix que nadie se quiere perder.
Cada miniserie de Netflix supera a la anterior pero hay pocas que hayan podido estar por encima de esta producción. Se trata de una historia intensa que te va a llevar de a poco a obsesionarte, queriendo terminarla en un solo día.
La miniserie de Netflix que es furor en la plataforma
El nombre de esta serie es Safe y cuenta con pocos episodios uno mejor que el otro. Este thriller psicológico tiene como objetivo envolverte en una historia que está llena de drama, tensión y misterio. Ideal para aquellos que necesitan estimulación constante.
La historia sigue a una joven que desaparece y comienza a ser buscada por su padre. Hasta entonces nada fuera de lo normal para una serie policial. Sin embargo, todos los secretos que empiezan a salir a la luz son uno más perturbador que el anterior.
Basada en una novela de Harlan Coben, Safe tiene el objetivo de meterte dentro de una historia compleja que no te va a defraudar. Los vecinos y amigos que rodean a esta joven tienen mucho que esconder. Ideal para una maratón intensa.
————————————
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie de 6 capítulos que la crítica aclama y es un furor absoluto
La espectacular miniserie que engancha y nadie quiere dejar de mirar
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche