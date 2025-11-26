Netflix tiene una gran selección de series espectaculares en su plataforma y esta miniserie es una de las más elegidas. Se trata de una producción que mezcla misterio, engaños y otros condimentos que te van a fascinar. Es corta e ideal para ver en un día.
MUY RECOMENDADA
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Netflix tiene una miniserie de 6 episodios que arrasa en la plataforma y es de las más recomendadas. Para maratonear en un día.
Esta miniserie es una de las más aclamadas por los usuarios de Netflix y si bien no es de las más recientes, es momento de darle una oportunidad y disfrutar de esta producción que a muchos les pareció excelente. Es de esas series que te envuelven como ninguna otra.
La miniserie que todos maratonean en una tarde
Detrás de sus ojos es la miniserie que no podés pasar por alto en Netflix. A lo largo de sus seis capítulos te deja con ganas de seguir mirando ya que la historia es envolvente y llena de misterio. Cada uno de sus episodios es mejor que el anterior y con una historia muy intensa.
La misma está basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, una reconocida autora de libros basados en el thriller psicológico. Esta historia supo ganarse al público en Netflix y trata sobre una mujer que comienza una aventura con su jefe pero no sabe cuántos secretos hay detrás de esta peligrosa decisión.
La manipulación está presente durante toda la serie, pero también los pasajes en donde no se sabe cuándo es la realidad y en qué momento son sueños. Es una historia atrapante, dinámica, llena de secretos y muchísimo misterio que te va a dejar con ganas de verla enseguida.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que la crítica aclama y es un furor absoluto
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche
La nueva miniserie de 6 episodios que ya es furor y mirás en una tarde
Está en Netflix y es la miniserie de 5 capítulos que todos terminan en un día