La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en un solo día

Esta miniserie de Netflix ganó muchísima popularidad en la plataforma. La crítica la recomienda ampliamente.

19 de noviembre de 2025 - 12:43
La miniserie que todos están recomendando.

Netflix volvió a hacerlo y hay una miniserie en su plataforma que está causando furor entre los usuarios. Se trata de una producción histórica de solo 6 episodios que te va a mantener alerta y obsesionado por varias horas. Muchos la miran en un solo día.

El formato miniserie está en auge en Netflix y otras plataformas. La crítica está amando esta producción basada en un hecho histórico que te va a mantener pegado en la pantalla sin querer pausar ni por un segundo. No te la podés perder.

image
Una miniserie que arrasa en Netflix.

La miniserie de 6 episodios que causa furor

Esta miniserie se llama El último samurái en pie y está basada en el manga Ikusagami de Shogo Imamura. La misma, además, remarca la lucha por la supervivencia de un guerrero. Es de esas series que te mantienen alerta con muchísimos condimentos y emoción.

La misma sigue de cerca la historia de 292 guerreros que participaron obligados en un torneo mortal. Quien gane asegurará su futuro en Japón. En esta producción hay muchísima acción, aventura y drama. Ideal para mantenerse pegado a la pantalla y maratonear los 6 capítulos de una vez.

"A inicios de la era Meiji, Shujiro, un exsamurái invicto, decide participar en un juego mortal para salvar a su familia y a los habitantes de su aldea", dice la sinopsis oficial entregada por Netflix. Una pieza que te va a salvar el fin de semana largo.

