Estudiantes con Eduardo Domínguez en la cuerda floja: ¿Qué pasó con Martín Demichelis?

Si bien clasificó a la siguiente instancia, el entrenador sigue estando en capilla porque fue decididamente un mal 2025 para el conjunto de La Plata.

En este contexto, llamó la atención la presencia de Martín Demichelis en el Country de City Bell.

Si bien alguno lo podría implicar con Estudiantes, el medio 0221 afirmó: "Lejos de cualquier vinculación con la situación interna de Estudiantes, la visita de Demichelis tuvo un motivo estrictamente familiar. El ex DT de River estuvo en City Bell para ver a su hijo Bastian, jugador de las inferiores del club de Núñez, que disputó una fecha adeudada de la Liga Metropolitana en el predio albirrojo."

De igual manera, algunos recordaron lo que pasó en River Plate en el momento en el que "Micho" estaba en la cuerda floja. En aquel entonces, Marcelo Gallardo fue a ver a su hijo a la reserva y finalmente terminó siendo el entrenador del Millonario.

Estudiantes en octavos de final del Torneo Clausura

Con un Eduardo Domínguez que está en la cuerda floja, Estudiantes de La Plata ya conoce su rival para los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Pincha deberá ir a Rosario (como en el Apertura) para enfrentarse a Rosario Central de Ariel Holan y Ángel Di María.

Dicho encuentro será el próximo domingo 23 de noviembre desde las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito.

El juez principal para dicho encuentro será Pablo Dóvalo y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Quien gane en este duelo, se enfrentará con el ganador de Central Córdoba de Santiago del Estero vs San Lorenzo de Almagro.

