Qué dicen desde España sobre la Finalissima contra la Selección Argentina

Uno de los quer tomó la posta fue Marc Cucurella, marcador de punta izquierdo que se desempeña en el Chelsea.

"Tenemos muchas ganas. Es una competición muy bonita, nueva. Sabemos que será un partido bonito y especial. Ojalá lo afrontemos de la mejor manera y consigamos otro título", expresó, tras el empate 2-2 con Turquía por la última jornada de la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA, disputado este martes 18 de noviembre.

image Marc Cucurella.

Luis de la Fuente Castillo, seleccionador de La Roja, manifestó entusiasmo al igual que su dirigido:

Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión, pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas. Pues esperamos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición. Tenemos las bases del rival, Argentina, y será un partidazo. Es muy bonito para el fútbol español jugar esa final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/1990919558111048048&partner=&hide_thread=false "Estamos felices y contentos. Esto hace que pongamos en valor la racha de resultados que llevamos".



"Estamos felices de estar en un Mundial y clasificarnos de la manera en la que lo hicimos".



Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/LIIojWPPVa — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2025

Cuándo se jugará la Finalissima entre España y la Selección Argentina

A falta de confirmación oficial, la Finalissima se disputará, casi con casi toda seguridad, el viernes 27 de marzo de 2026.

