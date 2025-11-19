Fin del misterio: Beto Casella confirmó su llegada a América TV

Ángel de Brito quedó a la espera de las disculpas de Beto Casella

Es preciso recordar que hace algunos días Ángel de Brito apuntó contra Beto Casella luego de hacer público su malestar por haberse adelantado.

"Está muy sensible Beto. Es información, nada más", dijo en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo.

Y agregó picante de cara a la llegada de su colega: "Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible".

Además, apeló a la ironía para deslizar que su enojo se produce debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar