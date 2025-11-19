urgente24
MEDIOS Beto Casella > América TV > El Nueve

LO HIZO OFICIAL

Fin del misterio: Beto Casella confirmó su llegada a América TV

Finalmente, Beto Casella le contó a Moria Casán que cambiará de pantalla para conducir un nuevo programa tras el éxito logrado con Bendita en El Nueve.

19 de noviembre de 2025 - 12:42
Fin del misterio: Beto Casella anunció su llegada a América TV.

Fin del misterio: Beto Casella anunció su llegada a América TV.

Foto: Captura de video X 19/11/2025

En medio de una nota que le dio en exclusiva a Moria Casán para el programa La mañana con Moria, Beto Casella finalmente confirmó lo que parecía un secreto a voces y es el hecho de que finalmente en 2026 será parte de la programación de América TV.

El conductor agradeció de antemano a los canales que se pusieron en contacto con su persona luego de que supieran su intención de salir de El Nueve. "De lo que nos ofrecían, en principio América está siendo la mejor propuesta y posiblemente enfilemos para ahí", expresó de forma determinante.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1991147906187821320&partner=&hide_thread=false


"Es un lugar de gente que te acoge bien, que son profesionales, que son generosos", dijo en clara referencia al maltrato que acusó haber recibido en el canal donde llevó a cabo Bendita desde noviembre del 2006, convirtiéndolo en un emblema de la televisión argentina.

Ángel de Brito quedó a la espera de las disculpas de Beto Casella

Es preciso recordar que hace algunos días Ángel de Brito apuntó contra Beto Casella luego de hacer público su malestar por haberse adelantado.

"Está muy sensible Beto. Es información, nada más", dijo en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo.

Y agregó picante de cara a la llegada de su colega: "Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible".

Además, apeló a la ironía para deslizar que su enojo se produce debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES