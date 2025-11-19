En medio de una nota que le dio en exclusiva a Moria Casán para el programa La mañana con Moria, Beto Casella finalmente confirmó lo que parecía un secreto a voces y es el hecho de que finalmente en 2026 será parte de la programación de América TV.
LO HIZO OFICIAL
Fin del misterio: Beto Casella confirmó su llegada a América TV
Finalmente, Beto Casella le contó a Moria Casán que cambiará de pantalla para conducir un nuevo programa tras el éxito logrado con Bendita en El Nueve.
El conductor agradeció de antemano a los canales que se pusieron en contacto con su persona luego de que supieran su intención de salir de El Nueve. "De lo que nos ofrecían, en principio América está siendo la mejor propuesta y posiblemente enfilemos para ahí", expresó de forma determinante.
"Es un lugar de gente que te acoge bien, que son profesionales, que son generosos", dijo en clara referencia al maltrato que acusó haber recibido en el canal donde llevó a cabo Bendita desde noviembre del 2006, convirtiéndolo en un emblema de la televisión argentina.
De esta manera, finalmente, le terminó dando la razón a su colega Ángel de Brito con quien se había enojado porque le ganó de mano y se adelantó en dar la primicia. "Que esperen que en todo caso lo diga yo", había dicho molesto al respecto y sumó misterioso: "Quizás, en algunos días o nunca, no sé. Pero hoy, no".
Ángel de Brito quedó a la espera de las disculpas de Beto Casella
Es preciso recordar que hace algunos días Ángel de Brito apuntó contra Beto Casella luego de hacer público su malestar por haberse adelantado.
"Está muy sensible Beto. Es información, nada más", dijo en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo.
Y agregó picante de cara a la llegada de su colega: "Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible".
Además, apeló a la ironía para deslizar que su enojo se produce debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo".
