El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

Pero el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados. Apeló, y en diciembre de 2024, la Suprema Corte bonaerense le dio la razón. El tribunal provincial arrasó con los argumentos de la Cámara de San Isidro, señalando que había caído "en una consideración fragmentaria y aislada, que le impidió una visión de conjunto, seleccionando únicamente las pruebas que sustentaban la absolución del acusado, sin confrontarlas críticamente con la múltiple variedad producida en la causa".

El último intento desesperado de la defensa fue llevar el caso a la Corte Suprema nacional, buscando torcer el brazo de la justicia provincial. Pero tampoco funcionó. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja por incumplimiento del reglamento de la acordada 4/2007. La condena quedó firme, y con ella, el mensaje de que la violencia de género no encuentra refugio ni siquiera en apellidos legendarios del rock nacional.

