El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex

La sombra del legendario Pappo se extiende sobre una historia que nada tiene que ver con riffs de guitarra ni estadios llenos. Su hijo, Luciano Napolitano, acaba de recibir el golpe final de la justicia argentina, la Corte Suprema de la Nación le cerró definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de revertir su condena a tres años y ocho meses de prisión. El motivo: violencia de género, agresiones brutales y amenazas con un revólver calibre 38 contra su expareja, Mariel Oleiro.
El máximo tribunal del país, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no tuvo piedad. Rechazó el recurso presentado por la defensa de Napolitano debido a errores formales en la documentación.
Pero retrocedamos un poco. Todo comenzó el 21 de noviembre de 2020, cuando según consta en el expediente, Napolitano "luego de hostigar, humillar y denigrar a su pareja Mariel Oleiro" decidió dar un paso más allá, donde la agredió y amenazó con un arma de fuego. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El 24 de mayo de 2021, en una vivienda de Benavidez, partido de Tigre, se desató el infierno. Ese día, mientras ambos se encontraban en la casa, el músico "comenzó a hostigarla, humillarla y denigrarla, para luego valiéndose de su condición de género, tomarla del cuello apretándolo fuertemente hasta provocarle dificultad para respirar mientras le refería dichos amenazantes". Fue este segundo episodio el que empujó a Oleiro a presentar la denuncia penal que desencadenó todo el proceso judicial.
La condena inicial llegó tras un juicio abreviado en el juzgado correccional 4 de San Isidro. Los cargos fueron contundentes: lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra. Napolitano pagó parte de su condena, un año y medio, entre un centro penitenciario y prisión domiciliaria.
Diciembre de 2023 le trajo un respiro inesperado. La Cámara de Garantías de San Isidro, con los jueces Juan Eduardo Stepañiuc y Leonardo Gabriel Pitlevnik al frente, lo absolvió. Su argumento resultó polémico, dado que consideraron que no existía "el grado de certeza necesario para afirmar categóricamente que Napolitano sea culpable del hecho por el que se le acusa". Agregaron que "el imputado ha negado en forma rotunda el hecho, dando una versión diametralmente impuesta a la de la víctima y a su vez esta versión no se encuentra en contradicción con el resto de los elementos de prueba". Una decisión que generó indignación en la fiscalía y la querella.
Pero el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados. Apeló, y en diciembre de 2024, la Suprema Corte bonaerense le dio la razón. El tribunal provincial arrasó con los argumentos de la Cámara de San Isidro, señalando que había caído "en una consideración fragmentaria y aislada, que le impidió una visión de conjunto, seleccionando únicamente las pruebas que sustentaban la absolución del acusado, sin confrontarlas críticamente con la múltiple variedad producida en la causa".
El último intento desesperado de la defensa fue llevar el caso a la Corte Suprema nacional, buscando torcer el brazo de la justicia provincial. Pero tampoco funcionó. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja por incumplimiento del reglamento de la acordada 4/2007. La condena quedó firme, y con ella, el mensaje de que la violencia de género no encuentra refugio ni siquiera en apellidos legendarios del rock nacional.
