Banco Nación se metió en un lío del que difícilmente pueda salir ileso. Mientras Tini Stoessel celebraba el éxito rotundo de sus ocho presentaciones en Tecnópolis bajo el nombre de "Futttura", las empresas estatales que pusieron su firma en el evento empezaron a recibir una lluvia de críticas que no para de crecer. La artista puede dormir tranquila con la satisfacción del deber cumplido, pero sus patrocinadores oficiales están en medio de un escándalo que expone las contradicciones más crudas del gobierno libertario.
PLATA HAY
Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí
Banco Nación cerró los comentarios en redes y quedó expuesto por su rol en el festival de Tini Stoessel.
La presencia de BNA e YPF como auspiciantes del festival no pasó desapercibida para nadie. Todo lo contrario, ambas empresas se encargaron de exhibir su participación sin ningún tipo de pudor, como si el timing político fuera irrelevante. Esta decisión encendió la mecha de Realpolitik, el grupo conformado por medios argentinos que no tardó en señalar lo obvio.
Porque claro, hablamos de un país donde los ciudadanos están siendo aplastados por una crisis económica tremenda. Los recortes cayeron como guillotina en todos los sectores, los subsidios desaparecieron de un plumazo, las tarifas se fueron a la estratósfera y los salarios quedaron convertidos en polvo. En ese panorama desolador, el gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una contradicción difícil de explicar.
Sin embargo, la polémica alcanzó su punto más álgido cuando circularon fotografías del evento que mostraban a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación, nada menos que compartiendo sonrisas y cercanía con Mariana Muzlera, la madre de Tini. Las imágenes hablaron por sí solas y alimentaron las sospechas sobre vínculos que van más allá de lo protocolar.
Polémica por Banco Nación e YPF en medio de la crisis económica
La movida comercial fue agresiva y visible. Banco Nación, utilizando su tarjeta Visa BNA, se posicionó como sponsor oficial del festival y ofreció un beneficio concreto: seis cuotas sin interés para adquirir las entradas. Paralelamente, YPF no se quedó atrás y a través de YPF Full desplegó una estrategia de marketing integral que incluyó merchandising exclusivo del festival, entre otras cosas.
La pregunta que lanzó Realpolitik resonó con fuerza y todavía no tiene respuesta satisfactoria: "¿Por qué el principal banco público del país y la petrolera estatal están financiando, facilitando o promoviendo un espectáculo privado mientras el gobierno anuncia tijera, ajuste y déficit cero?". La interrogante pone el dedo en la llaga de una gestión que predica austeridad, pero permite que sus empresas estatales jueguen en la cancha del entretenimiento masivo.
Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En X, la cuenta oficial del Banco Nación tomó la decisión de desactivar los comentarios directos, pero no pudo evitar los citados. Ahí quedó expuesta la realidad: miles de usuarios intentando aprovechar los beneficios promocionales para asistir a las fechas que Tini ofreció el 24, 25 y 31 de octubre, más el 1, 2, 7, 8, 15 y 16 de noviembre de 2025. El público quería ir, pero la pregunta política quedó flotando: ¿quién realmente financió esta fiesta?
