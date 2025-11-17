Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí

La pregunta que lanzó Realpolitik resonó con fuerza y todavía no tiene respuesta satisfactoria: "¿Por qué el principal banco público del país y la petrolera estatal están financiando, facilitando o promoviendo un espectáculo privado mientras el gobierno anuncia tijera, ajuste y déficit cero?". La interrogante pone el dedo en la llaga de una gestión que predica austeridad, pero permite que sus empresas estatales jueguen en la cancha del entretenimiento masivo.

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En X, la cuenta oficial del Banco Nación tomó la decisión de desactivar los comentarios directos, pero no pudo evitar los citados. Ahí quedó expuesta la realidad: miles de usuarios intentando aprovechar los beneficios promocionales para asistir a las fechas que Tini ofreció el 24, 25 y 31 de octubre, más el 1, 2, 7, 8, 15 y 16 de noviembre de 2025. El público quería ir, pero la pregunta política quedó flotando: ¿quién realmente financió esta fiesta?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoNacion/status/1984000778252722534&partner=&hide_thread=false Sumate a #FUTTTURAxBNA y participá por entradas pic.twitter.com/gG35iFc4EM — Banco Nación (@BancoNacion) October 30, 2025 Publicación en X de @BancoNacion.

