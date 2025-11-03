Banco Nación sube la tasa de sus créditos hipotecarios y sacude el mercado financiero

Banco Nación, tasa, créditos hipotecarios: Cómo impacta el aumento en los nuevos préstamos

El ajuste de la tasa de interés del Banco Nación podría modificar la ecuación de accesibilidad para quienes planean tomar un crédito hipotecario en los próximos meses. Si bien el 6% sigue siendo una cifra significativamente menor a la de los bancos privados, el aumento encarece las cuotas iniciales y reduce el monto máximo al que puede acceder un solicitante según sus ingresos declarados.

Por ejemplo, un préstamo de 75 millones de pesos a 30 años con tasa del 4,5% implicaba una cuota inicial cercana a los $380.000 mensuales. Con el nuevo 6%, esa cifra podría elevarse un 10% o más, dependiendo del valor UVA del momento.

De todos modos, el atractivo principal del Nación continúa siendo su plazo extendido y la posibilidad de financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, en contraste con otras entidades que exigen mayores aportes iniciales.

El otro lado de la suba: El aumento del scoring complica el acceso a los créditos hipotecarios

Más allá del ajuste en la tasa, el verdadero obstáculo para muchos solicitantes está en el nuevo nivel de scoring exigido por el Banco Nación. Durante los últimos meses, el puntaje requerido para acceder a los créditos se duplicó, pasando de 450 a 909 puntos.

En la práctica, esto deja fuera a una gran parte de los interesados, ya que el scoring evalúa la capacidad de pago, el historial crediticio, el nivel de endeudamiento y la estabilidad laboral. Con este nuevo umbral, muchos potenciales beneficiarios no logran cumplir las condiciones, aun teniendo ingresos estables.

Esta política apunta a reducir el riesgo crediticio del banco, pero también limita el acceso real a los préstamos. De este modo, el Nación mantiene tasas bajas, pero endurece su perfil de solicitantes.

Banco Nación vs. bancos privados: Cómo se compara la tasa de los créditos hipotecarios

Mientras el Banco Nación ajustó su tasa al 6%, el panorama del resto del sistema financiero muestra señales mixtas. El caso más destacado es el del BBVA, que recientemente redujo su tasa del 10,9% al 7,5% en su línea preferencial, una medida interpretada como un intento de reactivar la demanda de créditos.

Sin embargo, esta reducción solo aplica a clientes de altos ingresos, que cobran su sueldo en la entidad y perciben más de 5 millones de pesos mensuales. Además, el crédito debe destinarse a propiedades de alto valor, de más de $50 millones si es vivienda permanente, o más de $100 millones si no lo es.

Para el resto de los clientes, el panorama no cambia, la tasa sigue en 10,9% para la línea estándar y alcanza hasta el 17% para quienes no acreditan su sueldo en el banco.

¿Qué significa este cambio para quienes buscan un crédito hipotecario en 2025?

Para los futuros solicitantes, esto implica evaluar con mayor cuidado su capacidad financiera y, sobre todo, mantener un buen historial crediticio para alcanzar el scoring exigido. En contrapartida, quienes ya tienen un crédito vigente no se verán afectados, ya que las condiciones pactadas no se modifican retroactivamente.

