Escándalo en Entre Ríos: Desmantelan una sucursal del Banco Nación que nunca abrió

Vecinos y comerciantes apuntan contra el Banco Nación: “Es una tomada de pelo”

El Centro Comercial e Industrial de Santa Elena envió una carta documento al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, denunciando los hechos y exigiendo una reunión urgente. El documento, firmado por su presidente Claudio Sanabria y la secretaria Marisa Monzón, sostiene que la decisión afecta directamente a la economía de la ciudad y representa una falta de respeto hacia los vecinos.

Sanabria fue contundente en sus declaraciones al diario Uno Entre Ríos: “Es una tomada de pelo para la localidad. El edificio está completamente listo, modelo cero kilómetro, y el personal ya había sido designado: gerente, contador, cajeros, todos. Hasta habíamos preparado un festejo para la inauguración”. Según explicó, todo se frustró por una decisión del gobierno nacional de cerrar 60 sucursales del Banco Nación en todo el país, lo que dejó a Santa Elena fuera del mapa financiero.

¿Qué consecuencias genera para Santa Elena la ausencia del Banco Nación?

El cierre no solo representa una pérdida simbólica, sino también un fuerte impacto económico y social. Los vecinos y comerciantes de Santa Elena deben ahora trasladarse hasta la ciudad de La Paz, ubicada a más de 40 kilómetros, para realizar operaciones bancarias básicas. Esto afecta especialmente a jubilados, pymes, productores agropecuarios y emprendedores locales.

“Santa Elena es una ciudad emergente con mucho movimiento comercial. Necesitamos un banco para acceder a créditos, operar con cuentas y sostener nuestra actividad económica. Sin una sucursal del Banco Nación, el despegue queda estancado por decisiones políticas”, lamentó Sanabria.

Desde el Centro Comercial insisten en que la presencia del banco sería clave para impulsar el crecimiento regional. Además, subrayan que el BNA representa una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito público y fomentar la formalización de la economía local.

banco nación 2

El Banco Nación en el centro del debate político

El caso generó repercusiones a nivel provincial. El 3 de julio de 2025, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto impulsado por el legislador Bruno Sarubi, en el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al Directorio del Banco Nación que adopten medidas urgentes para habilitar la sucursal.

Sarubi advirtió que mantener una obra terminada sin funcionamiento “es inadmisible”. “Es una picardía que una ciudad como Santa Elena, con más de 500 pymes, comercios y miles de jubilados, no tenga un banco público operativo. La infraestructura está lista; solo falta decisión política”, expresó el diputado.

El legislador también apuntó contra el proceso de reducción de sucursales del Banco Nación, que en junio de 2025 cerró 60 sedes en todo el país como parte de un plan de “reordenamiento” y ahorro de 1.000 millones de pesos. La medida se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 de la entidad, que busca modernizar sus operaciones y promover el uso de canales digitales.

Según la propia entidad, el volumen de operaciones presenciales en tesorería se reduce un 25% por año, debido al avance del ecosistema digital. Sin embargo, esta tendencia, que se presenta como “eficiencia”, deja sin servicio a miles de argentinos en localidades donde la digitalización aún no es una realidad cotidiana.

Banco Nación: Entre la digitalización y el abandono del interior

El caso de Santa Elena ilustra un dilema que atraviesa al Banco Nación y a otras entidades públicas, cómo equilibrar la modernización tecnológica con la necesidad de mantener presencia territorial. Mientras el gobierno nacional promueve la bancarización digital y la reducción de costos, en los pueblos del interior el cierre de una sucursal puede significar aislamiento financiero y pérdida de oportunidades económicas.

“Las reformas no pueden hacerse a costa del interior profundo”, sostuvo Sarubi. “La gente necesita un banco, no una app. Los adultos mayores no pueden trasladarse ni operar digitalmente con facilidad”.

El reclamo de Santa Elena se suma a otros municipios que también quedaron sin servicio del Banco Nación tras el plan de ajuste. En todos los casos, las comunidades denuncian que las decisiones se toman desde Buenos Aires sin considerar las realidades locales.

