El Presidente Javier Milei tuvo un sábado de campaña algo accidentado. Durante la mañana a la ciudad de Santa Fe, manifestantes opositores se concentraron cerca del puerto, donde generaron incidentes lo que obligó a presidencia a suspender parte de la agenda pactada. Medios locales refirieron 4 detenidos.
¿SERÁ ASÍ HASTA EL FINAL?
Áspera campaña: Hubo disturbios en Santa Fe y Entre Ríos
Javier Milei tuvo que esquivar incidentes. En Entre Ríos, fueron menores. Logró mezclarse con militantes. Pidió "no retroceder". Apoyo de Rogelio Frigerio.
Cómo fueron los disturbios
Los disturbios en Santa Fe comenzaron cuando algunos manifestantes en contra de la presencia de Milei se concentraron en los accesos al puerto minutos antes de la llegada del libertario. Esgrimían Con banderas y pancartas,
De acuerdo con el medio El Litoral, hubo forcejeos con la Policía, que quería despejar la zona, según publicó El Litoral.
Frente al hotel
En tanto, un pequeño grupo de opositores, tomó posesión frente al hotel donde estuvo el Presidente, y que cuando la comitiva salió de allí, comenzaron con los insultos. Otros intentaron bloquear el paso de la caravana y se generaron enfrentamientos. Otra vez cambio de rumbo.
El Presidente pensaba realizar una caminata junto al candidato libertario Agustín Pellegrini que no pudo concretar como tampoco ocurrió en el centro de Ushuaia. Por los incidentes la organización suspendió el acto principal.
Sin embargo, el mandatario nacional, atinó a saludar a sus seguidores desde el balcón del segundo piso del hotel donde se alojó antes de viajar a Entre Ríos.
Mensaje a la militancia
“El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, reiteró Milei
Y agregó:
Entre Ríos con Rogelio Frigerio
Con la actividad cancelada, Milei partió antes con su hermana, Karina, hacia Paraná y fue recibido después del mediodía por el gobernador aliado Rogelio Frigerio, cuya fuerza comparte la lista con La Libertad Avanza.
"Sé que la estamos pasándola mal"
Avanzada la tarde y después de escaramuzas entre libertarios y sectores de la izquierda en Paraná, el Presidente, megáfono en mano y junto al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló a militantes sin ninguna estructura, apenas la custodia oficial que lo rodeaba.
Allí pidió que los entrerrianos lo acampanen "para no retorcer" además remarcó "se que la estamos pasando mal", pero alentó a seguir adelante.
Se despidió con el clásico "viva la libertad carajo" y "viva Justo José de Urquiza". Saludó a los partidarios y comenzó la marcha, esta vez hubo fotos.
