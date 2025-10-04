Áspera campaña: Hubo disturbios en Santa Fe y Entre Ríos

El Presidente pensaba realizar una caminata junto al candidato libertario Agustín Pellegrini que no pudo concretar como tampoco ocurrió en el centro de Ushuaia. Por los incidentes la organización suspendió el acto principal.

Sin embargo, el mandatario nacional, atinó a saludar a sus seguidores desde el balcón del segundo piso del hotel donde se alojó antes de viajar a Entre Ríos.

Mensaje a la militancia

“El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, reiteró Milei

Y agregó:

Estamos escuchando a los santafesinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar Argentina para siempre Estamos escuchando a los santafesinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar Argentina para siempre

En Paraná, abrazo Javier Milei, Rogelio Frigerio

Entre Ríos con Rogelio Frigerio

Con la actividad cancelada, Milei partió antes con su hermana, Karina, hacia Paraná y fue recibido después del mediodía por el gobernador aliado Rogelio Frigerio, cuya fuerza comparte la lista con La Libertad Avanza.

"Sé que la estamos pasándola mal"

Avanzada la tarde y después de escaramuzas entre libertarios y sectores de la izquierda en Paraná, el Presidente, megáfono en mano y junto al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló a militantes sin ninguna estructura, apenas la custodia oficial que lo rodeaba.

Allí pidió que los entrerrianos lo acampanen "para no retorcer" además remarcó "se que la estamos pasando mal", pero alentó a seguir adelante.

Se despidió con el clásico "viva la libertad carajo" y "viva Justo José de Urquiza". Saludó a los partidarios y comenzó la marcha, esta vez hubo fotos.

