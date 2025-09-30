La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás

Cuando la ciencia ficción te hace sentir la pérdida

Lo que hace única a "Si no te hubiese conocido" es cómo convierte la ciencia ficción en un espejo emocional. No es un simple relato sobre universos paralelos: es una historia sobre duelo, remordimiento y la necesidad humana de controlar lo incontrolable. Y es que Eduard repite sus elecciones como quien busca un alivio que nunca llega, y en ese ciclo se refleja nuestra propia imposibilidad de aceptar la pérdida.

El ritmo de la serie también exige atención: en solo 10 capítulos logra involucrar al espectador con los dilemas de los personajes y hacer que cada decisión tenga peso. Con sus actuaciones precisas, su dirección atmosférica y la banda sonora que acompaña sin opacar, esta joya catalana en una propuesta que sigue subestimada, aunque se estrenó en 2018 en TV3 y llegó a Netflix.

image La serie transforma la ciencia ficción en un espejo emocional sobre el duelo y el remordimiento. Cada decisión de los personajes refleja la imposibilidad humana de aceptar la pérdida y la esperanza.

Comparada con otras series de la época como "Dark" o "The OA", comparte esa sensación de incertidumbre sobre el futuro y la inevitabilidad de la muerte, pero añade una mirada emocional que pocas veces se ve en el género.

Si buscás algo más que entretenimiento: un relato que te haga sentir la pérdida, la esperanza y cómo el amor puede atravesar el tiempo, "Si no te hubiese conocido" es un hallazgo que vale la pena descubrir.

