Flavio Azzaro (Racing) vs Germán García Grova (River): Todos contra Hernán Mastrángelo

El mensaje de Azzaro fue un simple señalamiento a Diego Milito: "Miliiiiiiiiii, Miliiiiiiiiiiii…", expresó el periodista. Milito ya había sido cuestionado por la designación de Nicolás Ramírez para el clásico ante Independiente, lo que, según algunos hinchas de la Academia, demuestra que su peso en estas decisiones es limitado.

image

Por su parte, Germán García Grova se expresó en TyC Sports. El periodista, que suele hablar de arbitraje en Superfútbol (conducido por Agustín Fantasía), no hizo la excepción en la previa del partido de Copa Argentina.

Lo llamativo es que GGG señaló solo una jugada dudosa en contra de Racing (que ni siquiera parece haber sido falta) y tres en contra de River (que, según él, debieron sancionarse de otra manera).

En la previa de que GGG expusiera esto, la producción utilizó la canción “I’m Singing In The Rain”, una forma sutil de mostrar que el periodista estaba "abriendo el paraguas" antes del partido, dejando también en evidencia de qué equipo es simpatizante.

En cuanto a los números, el juez dirigió 15 veces a River (8 ganados, 3 empatados y 4 perdidos) y 17 a Racing (9 ganados, 4 empatados y 4 perdidos).

image

River vs Racing Club

Las realidades de River Plate y Racing Club son diferentes por un aspecto principal: la Academia sigue con vida en la Copa Libertadores, mientras que el Millonario fue eliminado por Palmeiras.

Eso genera alegría en Avellaneda (a pesar del empate con Independiente) y disgusto en Núñez, donde el plantel fue silbado por la gente en el Monumental.

En cuanto al juego, ninguno de los dos equipos ha mostrado un gran nivel en la segunda mitad de 2025, algo que se extiende a los últimos nueve meses.

El partido, que tendrá morbo por Maximiliano Salas y todo lo que implicó su pase, se jugará el jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

Embed

El ganador se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales.

Será interesante observar el desempeño de Hernán Mastrángelo, sobre todo porque ambos equipos han cuestionado su designación.

+ EN GOLAZO 24

A Federico Bulos le va a costar caro lo que dicen sobre Julián Álvarez

Repudio en River por una publicación de ESPN (modo Gastón Edul)

En Independiente no pueden creer lo que dicen de Néstor Grindetti

Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River: "A otros se los lleva puesto"

En Boca es toda una joda: Úbeda dirige la práctica y Riquelme esconde a Russo

Polémica: Horacio Pagani se metió con la salud de Russo