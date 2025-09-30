Repudio en River por una publicación de ESPN (modo Gastón Edul)

Ambos equipos llegaban igualados en el historial: una victoria por lado y un empate. Con este triunfo, el “Malevo” pasó a estar arriba en el mano a mano ante la Banda por un partido de diferencia.

La victoria repercutió rápidamente en redes sociales, sobre todo por una publicación de ESPN. El posteo decía:

“¡LOS QUE TIENEN HISTORIAL A FAVOR ANTE RIVER!

Boca

Estudiantes (BA)

Riestra”

Independientemente del texto, polémica se generó con la imagen adjunta: allí se mostraba que, en la era profesional, Boca Juniors le lleva seis partidos de ventaja a River. Muchos hinchas del Millonario expresaron su repudio, recordando que, si se incluye el amateurismo, la diferencia se reduce a cuatro encuentros.

image

Ese debate —si debe contarse toda la historia o solo desde el profesionalismo de 1931— volvió a encenderse en redes sociales. Entre los defensores de la segunda postura aparece el periodista Gastón Edul, quien en varias ocasiones discutió públicamente que los registros amateurs no deberían computarse.

Así, la gesta de Riestra no solo sorprendió en lo deportivo, sino que también reavivó una de las discusiones más antiguas del fútbol argentino: ¿qué parte de la historia debe contarse?

River de Marcelo Gallardo

River Plate de Marcelo Gallardo debe dar vuelta la página de lo que fueron los últimos partidos y enfocarse en mejorar tanto en el rendimiento como en los resultados.

En la proximidad, el equipo del Muñeco tendrá el partido por los cuartos de Copa Argentina ante Racing Club de Avellaneda.

Dicho encuentro será el próximo jueves 2 de octubre desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.

Ese estadio volverá a albergar al Millonario días más tarde, en donde tendrá otro partido fundamental.

Embed

Se cruzará el domingo 5 de octubre ante Rosario Central desde las 21:15 y el match ante el Canalla no es uno más porque ambos están arriba en la tabla anual y quien pierda puntos podría complicar su lugar de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

