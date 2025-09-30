En Boca es toda una joda: Úbeda dirige la práctica y Riquelme esconde a Russo

Una voz más que autorizada, Hugo Gottardi -histórico ayudante de campo de Russo- dijo hace poco: "Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado… y, viste. Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad. Lo veo demacrado, lo veo cansado. Y sí, está luchando en muchos frentes Miguel".

Improvisación y papelón de Riquelme: Úbeda al frente del primer equipo y silencio por Russo

Este martes (30/9), el plantel profesional de Boca Juniors regresó a los entrenamientos, tras la caída 1-2 ante Defensa y Justicia el pasado sábado (27/9) en Varela. Por alguna razón, los futbolistas xeneizes gozaron de dos días libres y recién en el día de la fecha se reincorporaron a las prácticas en el Predio ubicado en Ezeiza.

Ante el Halcón, quien estuvo al mando fue Claudio Úbeda, ya que Russo estuvo internado en el Fleni entre el martes 23 y el viernes 26 de septiembre y la recomendación médica fue que el hombre de 69 años permanezca en su domicilio y que no viaje con la delegación.

image Por la ausencia de Russo por su cuadro de salud, Claudio Úbeda dirigió a Boca en Florencio Varela.

Sin más, en el retorno del Xeneize a los entrenamientos en el último día del mes, el Sifón es nuevamente el encargado de dirigir el ensayo de fútbol, debido a que Miguelo no está en condiciones de presentarse en Boca Predio.

Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que, a lo largo de todas las internaciones de Miguelo, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador.

Todo es desprolijo: de no ser por el periodismo -aquel enemigo que Riquelme y muchos hinchas se inventaron- no nos enteraríamos nada de la salud del técnico.

image La imagen refleja algunas respuestas al tweet de @BocaJrsOficial en el que se informa la alineación titular y el DT para enfrentar a Defensa y Justicia.

Estos son nada más que algunos de los manejos (o mejor dicho los desmanejos) de Boca desde hace varios años. La comunicación es pésima. Directamente no existe. Los hinchas y socios deben enterarse de lo que sucede por redes sociales y de manera tercerizada, ya que no hay transparencia, frontalidad ni calidad comunicativa.

Así como el equipo de redes sociales xeneize escondía a más de la mitad del plantel en sus publicaciones para evitar insultos y hate en los comentarios, lo mismo sucede con Miguel Ángel Russo.

Hay versiones que indican que Miguelo le pidió al club que no lo informaran, algo que puede ser válido pero que no deja de ser deshonesto para con la gente.

image ¿Esto también es culpa de la prensa amarillista y anti Boca, Román?

Acefalía en Boca: Riquelme tiene no es capaz de tomar decisiones

La acefalía ocurre cuando las autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el Club de La Ribera eso no sucede, pero sí ocurre que sus dirigentes no tienen la voluntad de tomar decisiones, aquello para lo que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023.

Según trascendió en la voz de Federico Cristofanelli, periodista que cubre a Boca y a Newell's Old Boys en Infobae y AZZ, Riquelme respalda a Miguel Ángel Russo y a su cuerpo técnico, independientemente de los resultados, y de que el DT pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos del Xeneize.

Cristofanelli aportó que la CD no "invadirá ni a él ni a su familia" y "tendrán libertad plena para que maneje su presencialidad día a día, semana a semana". Es todo una joda. Verdaderamente.

La situación de Miguel Ángel #Russo y su futuro:



Informa @Cristoffede que #Riquelme RESPALDA a RUSSO y a SU CUERPO TÉCNICO independientemente de los RESULTADOS y que el DT pueda o no estar presente en los entrenamientos o en los partidos.



Si Miguel no puede estar vs NOB,… pic.twitter.com/pYGjcfE7OA — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 29, 2025

