Buenos Aires se destaca por tener una amplia variedad de pueblos muy pintorescos y algunos escondidos que son maravillosos. Además de los ya conocidos Carlos Keen, San Antonio de Areco o Tomás Jofre, hay otras opciones donde se come muy bien y son ideales para hacer turismo.
TRANQUILO Y ACOGEDOR
El pueblo escondido de Buenos Aires que enamora a más de uno
Un pueblo a pocos minutos de Buenos Aires es ideal para descansar, hacer turismo y comer las mejores pastas. No te lo pierdas.
Si querés pasar un fin de semana distinto, alejado del bullicio de la ciudad y comiendo rico, entonces no te saltees la posibilidad de visitar este pueblo a pocos minutos de Capital Federal. Se destaca por tener opciones de pastas riquísimas y también clásicos de parrilla para los amantes de la carne.
La Invencible es una localidad bastante desconocida de Buenos Aires pero sumamente pintoresca. La misma tiene apenas 100 habitantes y se destaca por sus lugares para comer rico, calles arboladas y una tranquilidad que sin duda es espectacular.
Dicho pueblito se ubica en la localidad de Salto, a 200 kilómetros de Buenos Aires. Vas a encontrarte con una plaza principal, caballos, casas bajas y el encanto de pueblo que sin duda tiene algo diferente. Lo mejor es pasear por sus calles y comer rico.
Vas a encontrar lugares para comer comida casera exquisita como pastas, flan casero, tiramisú y también otras exquisiteces que no te vas a querer perder. Un pueblito detenido en el tiempo que mantiene sus costumbres únicas.
