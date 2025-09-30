A Federico Bulos le va a costar caro lo que dicen sobre Julián Álvarez

El presidente culé tendría al ex River como una de sus debilidades y se habla del verano europeo de 2026 como la fecha clave para intentar la operación.

El supuesto monto que el Barça estaría dispuesto a poner sobre la mesa rondaría los 200 millones de euros, aunque la cláusula de rescisión del jugador en el Atlético de Madrid asciende a 500 millones, lo que dificulta cualquier salida.

En la capital española, la postura es clara: no quieren desprenderse de la Araña, y mucho menos en dirección a un competidor directo en la Liga y la Champions.

image

Desde su llegada al Atlético en la temporada 2024/2025, Julián Álvarez acumula 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos, números que explican por qué es uno de los delanteros más codiciados de Europa.

Federico Bulos y Julián Álvarez

En febrero de 2025, Federico Bulos se metió en terreno polémico al dar una opinión controvertida sobre Julián Álvarez.

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el conductor le pidió que nombrara tres futbolistas sobrevalorados. La respuesta del periodista de ESPN sorprendió:

“Va a caer ingrato pero me la voy a jugar… No es injusto que esté donde está. El pibe es un remador, un corredor, un atleta de élite de primer nivel. Yo creo que no es top Julián Álvarez”.

Luego agregó: “Para mí crack era Carlitos Tévez o el Kun Agüero. Crespo era crack. Julián no es un crack para mí”.

Días más tarde, en ESPN, Bulos pareció dar marcha atrás. En su clásica sección de la “perla blanca”, le dedicó un mensaje elogioso al delantero: “Alguna vez, a algunos se nos ocurrió cuestionarlo, pero usted es un tipo ganador, que juega con una sonrisa al fútbol”. Una especie de rectificación respecto de lo dicho en la entrevista previa.

Lo cierto es que cuando sucede algo con Julián (como el doblete ante Real Madrid), muchos en redes se acuerdan del periodista.

Embed

+ EN GOLAZO 24

Belgrano y su full experience vs. Barracas Central: lunes a las 3 de la tarde y gol robado

Repudio en River por una publicación de ESPN (modo Gastón Edul)

En Independiente no pueden creer lo que dicen de Néstor Grindetti

Oscar Ruggeri culpó a Marcelo Gallardo por el mal momento de River: "A otros se los lleva puesto"

Riquelme toma una decisión por los problemas de salud de Russo

La ridícula sanción para 46 implicados en apuestas ilegales en el fútbol de Bulgária