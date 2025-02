Federico Bulos controversial: ¿Julián Álvarez sobrevalorado?

Bulos comenzó diciendo: "va a caer ingrato pero me la voy a jugar." y allí fue cuando comenzó a describir a la Araña. "No es injusto que esté donde está. El pibe es un remador, un corredor, un atleta de élite de primer nivel, yo creo que no es top Julián Álvarez.". Luego mencionó a Erling Haaland y argumentó: "para mi crack era Carlitos Tévez o el Kun Aguero. Crespo era crack. Julián no es un crack para mí".

Rápidamente varios salieron a pegarle en redes a Bulos por dar esta opinión un tanto controversial. "Tevez? Agüero? Cuanta copa América o mundial tienen? Y cuantos goles en su primer mundial?, siendo pieza clave como lo fue Julian, Julian es top pero le periodismo Argentino en decadencia", expresó un usuario. En YouTube, la mayoría de los comentarios del video son vinculados al jugador de Atlético Madrid.

Julián Álvarez y su actualidad

Los números de Julián Álvarez en el Atlético Madrid muestran un gran presente del ex River.

Desde su llegada al Colchonero en el inicio de esta temporada, la Araña fue sumando cada vez más minutos. Comenzó alternando entre titular y suplentes, y desde hace unos meses se ganó su lugar indiscutido en los 11.

Lleva 36 encuentros jugados desde el inicio de la temporada, convirtió 17 goles y dio 4 asistencias, siendo uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. No por nada su cotización fue de más de €75 millones, más otros 20 en variables.

image.png

Con tan solo 25 años, el de Calchín tiene una trayectoria más que envidiable hasta el momento. Ha ganado casi todo lo importante a nivel mundial: Copa Libertadores (River), Champions League y Mundial de Clubes (Manchester City), Copa América y Mundial (Selección Argentina).

En conjunto con Lautaro Martínez (27 años) seguramente sean los dos delanteros de la Selección de Lionel Scaloni por varios años.

+ EN GOLAZO 24