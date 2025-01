Julián Álvarez no para de recibir flores: "Ganó todo y es el que más corre"

"Uno lo mira y lo admira": sentidas palabras de Josema Giménez hacia Julián Álvarez

Tras el partido, el defensor uruguayo y compañero suyo, Josema Giménez, se refirió a la actuación del argentino. El futbolista no tuvo reparos y se deshizo en elogios hacia Julián Álvarez, a quien consideró un ejemplo para todos.

"Es bueno ese, eh", dijo a la prensa a modo de broma. "Estoy agradecido a él por el trabajo que hace por el equipo. A lo mejor la gente lo ve por los goles, pero el esfuerzo, cómo corre, dónde se ubica, la inteligencia que tiene. Es diferente", señaló.

"Lo que más me llama la atención, en realidad ya no porque ya lo conozco, pero es la humildad. Es un tipo que ganó todo, porque lo ganó todo, y es el que más corre. Uno lo mira y lo admira", agregó Josema.

"Es un ejemplo para todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande. Y eso es la fortaleza nuestra", cerró.

