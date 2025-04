Javier Milei se ilusiona con Trump, y será premiado junto a Natalia Denegri

Embed URGENTE | EL CANCILLER WERTHEIN CONFIRMÓ EL VIAJE DE MILEI A ESTADOS UNIDOS Y LA POSIBLE REUNIÓN CON DONALD TRUMP



“MILEI viajará mañana y recibirá un premio, seguramente habrá un encuentro informal entre Trump y el presidente…” @JMilei @edufeiok pic.twitter.com/xDz8eNsjsx — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 1, 2025

Entonces, lo de Javier Milei viajando a Mar-a-Lago para ver si puede conversar con Donald Trump suena a 'piletazo' (lo que, comúnmente, se conoce como tirarse a la pileta sin saber si hay agua). 'Piletazo' que, además, es oneroso para los argentinos ("con la tuya, contribuyente...").

“Tanto al presidente Donald Trump como a mí nos van a entregar un premio. El que me van a dar a mí se llama ‘León de la Libertad’, justamente por la defensa de la lucha, de las ideas y de plasmarla en los hechos”, dijo Javier Milei este mediodía en declaraciones al canal LN+.

"Eso va a ser en Mar-a-lago y vamos a estar compartiendo espacio; si la agenda lo permite, probablemente hagamos una reunión informal”, señaló el mandatario argentino en referencia a un eventual encuentro con Trump.

El motivo del viaje, entonces, está más que claro, aunque la excusa oficial sea recibir un premio del que hasta ayer por la tarde no se había mencionado nada en el Gobierno. Hay mucha expectativa en la Rosada (y mucha ilusión de Javier Milei) por lograr aunque sea este encuentro informal...

Premios American Patriots: Trump, Milei y Natalia Denegri

Además de Donald Trump y Javier Milei, esta noche serán homenajeados en la American Patriots Gala la empresaria, filántropa y ex mediática argentina Natalia Denegri, y el activista político mexicano Eduardo Verástegui. Se trata de un evento de alto perfil que se realizará en el club de la residencia presidencial de Mar-a-Lago.

Organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, la gala de Mar-a-Lago reconoce a líderes que demuestran un compromiso firme con la libertad, la defensa de valores democráticos, la seguridad nacional y la transformación social a través de la acción.

Javier Milei será premiado con el “Lion of Liberty Award” por su “dedicación inquebrantable a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores”, con un galardón que destaca su influencia internacional y su papel como referente en América Latina por su defensa de principios como la soberanía, la transparencia y la reactivación económica.

Natalia Denegri, por su parte, será distinguida por su labor como comunicadora y productora con fuerte impacto social, y especialmente por su trabajo humanitario enfocado en la protección de la infancia y la asistencia a comunidades vulnerables.

natalia denegri.jpg Natalia Denegri (Foto: NA)

A lo largo de los últimos 15 años, Denegri -que hace tiempo dejó atrás su pasado mediático en la Argentina- impulsó y lideró misiones humanitarias en Puerto Rico, Colombia, Argentina, Venezuela y distintas ciudades de los Estados Unidos, brindando ayuda médica, educativa y alimentaria a miles de familias afectadas por emergencias, pobreza extrema o situaciones de vulnerabilidad, muchas de ellas en colaboración con la Fundación Hassenfeld Family, de la cual es vocera.

Por su parte, el mexicano Eduardo Verástegui también será destacado por su trabajo como activista político y como productor de la película Sound of Freedom, a través de la cual retrató una investigación que desmanteló redes de trata de niños en Latinoamérica y los Estados Unidos.

El evento contará con la participación personalidades del ámbito político, empresarial y social.

La American Patriots Gala destaca a líderes y organizaciones que trabajan activamente por la defensa de la familia, la justicia social, la libertad individual y el fortalecimiento de alianzas internacionales basadas en principios de fe, solidaridad y prosperidad.

La organización del evento está a cargo de John Rourke, fundador de MACA y veterano del ejército estadounidense, y Glenn Parada, portavoz nacional de la organización, veterano, filántropo y pastor evangélico salvadoreño-estadounidense, quienes trabajan activamente en la defensa de la familia, la fe cristiana, la libertad y la seguridad de las comunidades hispanas en USA. Ambos son figuras clave en el movimiento conservador actual.

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Con citas al Papa, Victoria Villarruel encabezó el acto en Ushuaia (donde hubo críticas a Milei)

CFK no perdona a Milei ni en el aniversario de Malvinas: La fuerte acusación al Presidente

La miniserie de 8 capítulos que se adueña del ranking de las más vistas

Furor por los préstamos personales de Cuenta DNI: Cómo pedir el tuyo

OpenAI colapsó por demanda mundial de su nueva herramienta con ChatGPT