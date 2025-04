Viaje super rápido: Milei llega a Miami recibe un premio y se vuelve

El viaje relámpago se da en el marco de las farragosas negociaciones de Balcarce 50 con el Fondo Monetario Internacional ya que la administración libertaria trata de conseguir más dinero fresco del que le ofrecen. El viaje relámpago se da en el marco de las farragosas negociaciones de Balcarce 50 con el Fondo Monetario Internacional ya que la administración libertaria trata de conseguir más dinero fresco del que le ofrecen.

image.png Gerardo Werthein se reunió con su par de Estados Unidos Marco Rubio

Werthein con Marco Rubio: los planes conservadores

El canciller argentino se reunió con su par de USA.

"Fue una excelente reunión. Me une una relación de amistad de varios años con él. Hablamos del riesgo de las dictaduras de Cuba y Nicaragua en la región. Hablamos de la situación del gendarme Nahuel Gallo y de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas".

“Vamos a trabajar juntos a ellos, unidos, para defender los valores de la libertad y la democracia en el continente. Lo invité a Marco Rubio a viajar a nuestro país para un diálogo de alto nivel que incluya también la seguridad”.

Nunca vi una relación que tuviera este vínculo entre Washington y Buenos Aires. Ellos nos respetan por los resultados del plan del gobierno nacional.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller argentino Gerardo Werthein conversaron sobre la necesidad de continuar combatiendo el autoritarismo, en particular en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Estos regímenes, dijo el Departamento de Estado, "amenazan la seguridad…

El cuento de la buena pipa con el FMI

“Este préstamo no es parecido a los hemos tomado en el pasado. No servirá para paliar al déficit fiscal ,porque no tenemos ese problema. El voto norteamericano en el FMi es clave, tenemos su apoyo y se trata del principal accionista”

“Milei representa capitalismo, libertad y los emprendedores. Su enemigo es el populismo y el estatismo. El mundo necesita equilibrar sus cuentas, necesitamos más dirigentes como nuestro presidente”

Con relación al posible acuerdo bilateral de libre comercio con Washington explicó:

Falta un montón, tenemos que transformarnos en el país más libre del mundo. El jueves vamos a hablar sobre los temas arancelarios. Ese día, el posterior al anuncio de lo que los republicanos llaman el liberation day vamos a ser el primer país que comience los acuerdos.

Finalmente, el canciller expresó desde la embajada en la capital de USA:

“Argentina trabajará en las bases de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos que ir paso a paso hasta llegar a un Tratado de Libre Comercio. Ese es el punto de llegada, no de partida. Va a ser un sendero largo pero queremos hacerlo cuanto antes”.