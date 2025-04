Rodríguez Larreta: "la vida es una larga maratón, jamás pensé en dejar todo"

“Diego Santilli y Cristian Ritondo: queda claro que tienen una identificación con La Libertad Avanza. No puedo criticar que se acerquen al gobierno. Pero, pensamos diferente”.

image.png Con Patricia Bullrich, ayudando a una campaña presidencial que no terminó bien

“Patricia Bullrich: hoy no hablo con ella porque ella es Milei. Yo estaba dispuesto a ser su jefe de gabinete en la Nación pero no tengo afecto por ella porque no hemos tenido cotidianeidad”.

“Nunca hablé con Karina Milei, nunca me la crucé en mi vida”.

“Silvia Lospennato entró a la cámara de diputados de la Nación en provincia de Buenos Aires en una lista mía. Es una gran trabajadora”.

image.png Rodríguez Larreta y su viaje amistad con María Eugenia Vidal

“María Eugenia Vidal sigue siendo mi amiga. Tengo una relación personal que va más allá de cualquier cosa. Aunque ahora sea jefa de campaña del PRO”.

“El Gordo Dan y los trolls libertarios son los barra bravas de las redes sociales. Te agreden y putean porque ese es su trabajo. Si los insultos afectan a mi familia y mis seres queridos, eso me afecta. Dijeron cosas de mi mujer pero lo que no mata, fortalece”.

image.png Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

“Con Mauricio Macri pensamos diferente. Tengo afecto con él, desde las distancias que hemos trazado”.

“Con Jorge Macri no trabajaría porque no me representa. Pero, le daría mi libreta con anotaciones personales para que él se encargue de solucionar los problemas que veo en Buenos Aires. No puedo apoyar una gestión con la que no estoy de acuerdo. No puedo explicar lo inexplicable”.

"Mis hijas emiten el sonido que más me sensibiliza".

Horacio, desde el llano

Luego de marcar sus afinidades y diferencias con rivales, amigos y enemigos, habló de sí mismo.

-“Hago análisis y eso ayuda. También, hago meditación para bajar la ansiedad. Me ayuda mucho. Puedo ser medio robot y estructurado pero es mi forma de trabajar a full”.

-“Soy un apasionado de la vida y de la ciudad de Buenos Aires. Estoy ante la chance de volver a trabajar por la gente”.

Estoy volviendo a empezar, quiero ser legislador para arrancar desde 0. Cuando perdí en 2023 dejaron de llamarme por teléfono. Hoy, se vuelven a comunicar con mi celular. Inclusive, muchos que son funcionarios del gobierno de la ciudad y estuvieron conmigo en la gestión. No los puedo identificar por razones obvias.

“Soy poco apegado a las cosas materiales pero nunca me faltó nada. Yo creo que el dinero es un medio, no un fin. No se puede ser un esclavo de la plata e irte a vivir a Uruguay para pagar menos impuestos”.