Emma Ferrario provoca debate sobre la iniciativa de Jorge Macri

Pero existe la denuncia de que esa cuenta es de Gervasio Muñoz, sobrino de Víctor Santa María (Sindicalista del SUTERH, a quien Larreta salvó de prisión en días de Mauricio Macri Presidente).

También le retrucó Monserrat Marin: "Me encanta que los larretistas sigan sin entender nada. La gente no quiere saber nada con el pobrismo de Larreta y con seguir financiando las villas flaco. Suerte con seguir subestimando a la clase media."

Pero horas antes ella había felicitado el anuncio de Jorge Macri, en una identificación tal que su crítica es militante.

Embed En la Ciudad las cosas cambiaron.



Saldamos una deuda histórica con la clase media. pic.twitter.com/DuE2Ti7J6R — Jorge Macri (@jorgemacri) March 18, 2026

Otra crítica provino de Alejandro Da Lozzo: "Emma seguís sin entender a la realidad de la gente. Vivís una realidad de Palermo Hollywood. No entendés que alquilar no es agradable porque no te da arraigo. La gente prefiere comprar aunque sea más chico."

También Da Lozzo acababa de repostear el anuncio de Jorge Macri y un comentario favorable de Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su cuestionamiento pareció una disputa interna del PRO, en el mejor de los casos.

Embed Gran noticia para los porteños. El acceso al crédito hipotecario a tasas más bajas vuelve a poner en marcha un motor clave: la posibilidad real de tener la casa propia.



Desde infraestructura significa más obra, más desarrollo urbano y más trabajo en toda la cadena de la… https://t.co/bgTGoIyrQn — Pablo Bereciartua (@pberecia) March 18, 2026

Otra critica fue de Vivi Ber: "Lo de “inferior” lo estás inventando Ferrario. Los q no entienden son los q destinaron fdos a urbanizar villas creadas en territorios usurpados,en lugar d ponerlos a disposición d quienes toda su vida pagaron un alquiler sin usurparle nada a nadie. Eso, hizo tu amiguito Larreta."

Vivi Ber también ya había posteado su felicitación a Jorge Macri. Pero en su caso, muchos le toleran su posición porque días antes le había escrito al periodista Paulino Rodríguez (LN+): "Cuando entrevistes a Mahíques se le podría preguntar x los aprox 130 nombramientos, la auto adjudicación de licencia previos a dejar su puesto y los motivos d la desvinculación d Vítolo q claramente hizo su tarea y no quería renunciar?".

Y porque ella ayudó a viralizar un excelente posteo del periodista Beto Valdéz:

Embed Mientras la discusión pública se distrae con la macro, en las sombras se consolidó la sociedad más poderosa de 2026: el eje Daniel Angelici - Darío Wasserman.

Este "pacto de caballeros" se quedó con las llaves de la Justicia y la billetera del BNA



Con la llegada de Wasserman a… pic.twitter.com/p9JDMDNGTB — Beto Valdez (@betovaldez) March 6, 2026

Los préstamos

Legisladora de CABA pero por el PRO, Laura Alonso -siempre vinculada a Angelici- celebró: "UNA CIUDAD DE PROPIETARIOS / Hoy miles vieron con expectativa muy positiva el anuncio del Jefe de Gobierno sobre la baja de tasa y el nuevo crédito hipotecario del Banco Ciudad. No fue magia: es un rumbo político claro. Es el inicio de un camino que debe profundizarse, sin dudas. Ser propietario otorga libertad y autonomía. Da mayor seguridad a todas las familias, a los padres, a los hijos. El pago mensual del crédito es el esfuerzo que vale la pena. Más de 1/3 de los que residen en la Ciudad alquilan y hasta hoy ni pensaban en pisar un banco “a preguntar”. Sé que muchos hoy, padres e hijos, dijeron “es el momento”. Es el latido de la clase media porteña que estudia, trabaja y paga sus impuestos. ¡Enhorabuena!".

Pero veamos el contexto. El 17/03 Tendencias Finanzas posteó la base de lo que intentó replicar Jorge Macri:

"Créditos hipotecarios a tasa fija" / Porque dos bancos en Argentina lanzan créditos hipotecarios a tasa fija, sin ajuste por UVA. La novedad es el regreso de la tasa fija tradicional: la cuota se mantiene constante durante todo el préstamo (o por un período largo).

¿Cómo se calcula la nueva tasa? Los bancos están ofreciendo tasas fijas en pesos que se ubican en niveles relativamente altos (dos dígitos), pero con una lógica distinta:

No se ajustan por inflación (a diferencia del UVA).

El préstamo contempla un rango de tasa nominal anual que parte de un piso del 12,5% y puede escalar hasta un máximo del 36%, dependiendo de la evolución del indicador de referencia que es la tasa del plazo fijo, en algunos casos.

En definitiva, pagás una tasa inicial más alta, pero eliminás el riesgo de que la cuota se dispare."

LLA

Pilar Ramírez acusó a Jorge Macri de 'robarle' la idea de los préstamos hipotecarios a La Libertad Avanza. Incomprobable.

Pero en el hipotético caso de que la legisladora, mujer de Darío Wasserman, presidente del Nación, quisiera aportar algo, aquí va un texto de Red Mamba que ella podría tomar en cuenta:

"Si sacaste un crédito hipotecario y pagás Ganancias podés deducir los intereses del préstamo, pero el tope está congelado en $20.000 anuales desde 2001. No es joda, $20.000.

Ese tope de $20.000 se fijó en 2001 y nunca se tocó, mientras la inflación acumulada desde entonces fue del 73.000%. Si se hubiera actualizado hoy estaría en $15.000.000, pero seguimos con los mismos $20.000 de hace 25 años

Si sacaste un crédito de US$ 100.000 estás pagando unos $5.000.000 de intereses al año, de los cuales podés deducir $20.000. Eso te ahorra $7.000 de impuestos, que no es nada comparado con lo que estás pagando.

Si alquilás podés deducir hasta $4.500.000 al año, pero si te endeudaste 20 años para comprar tu casa solo podés deducir $20.000. Básicamente te conviene más alquilar toda la vida que comprarte algo, así de roto está el incentivo.

El año pasado con la Ley Bases el Senado aprobó subir el tope a $3.000.000, pero Diputados lo rechazó en junio y volvió todo a como estaba. Los mismos $20.000 de siempre.

El argumento para rechazarlo fue que “beneficia a los ricos” y “reduce la recaudación”, como si el tipo que se endeuda 20 años para comprar su departamento fuera Constantini. Prefieren recaudar antes que incentivar que la gente compre su casa·

Ni siquiera afecta a tanta gente, entre 2015 y 2017 cuando más créditos había la usaron menos de 60.000 personas en todo el país. El costo fiscal de actualizarlo sería mínimo pero bueno, acá estamos·

En EEUU, España y Chile esta deducción existe y podés deducir montos reales que tienen sentido. Acá llevamos 25 años con el mismo número nominal mientras la inflación se lo comió entero."

Corolario: al que impulsó el delay en la actualización habría que identificarlo públicamente. Y un bonus track: el posteo de 2023 que sigue teniendo vigencia en la Argentina de Milei.

Embed En nuestro país el crédito hipotecario ha sido históricamente bajo y es cada vez más chico. Hace 20 años era alrededor de 5% del PBI y en 2021 fue menos del 1%. Sin irnos demasiado lejos, se compara con 27,3% en Chile, 11,6% en México o 7,2% en Colombia.

2/10 pic.twitter.com/hn1tyQgGXG — Argentina en Datos (@arg_endatos) January 6, 2023

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