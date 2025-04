Hay futuro para un multimedios de derecha (en serio): Newsmax

Las acciones del multimedios Newsmax Inc. se dispararon en su primera sesión bursátil después de que una oferta pública inicial de US$ 75 millones llevara al medio de comunicación conservador a la Bolsa de Valores de Nueva York (Wall Street). La compañía ofertó 7,5 millones de acciones a US$ 10 cada una. La evolución fue de +567%, hasta los US$66,67 por acción, luego de 8 interrupciones por volatilidad en poco más de 1 hora de negociación.