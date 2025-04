Donald Trump moviliza escuadrones y conmina a Irán al desarme nuclear

Advertencia de Donald Trump

El presidente estadounidense vinculó la escalada a la negativa de los hutíes a cesar sus ataques: “Si no paran, el verdadero sufrimiento está por venir”, advirtió en Truth Social. Su retórica coincidió con una filtración de un chat secreto en Signal, donde altos funcionarios —incluidos el asesor de seguridad Mike Waltz y el secretario de Defensa Pete Hegseth— discutieron detalles operativos, exponiendo información sensible a un periodista de The Atlantic.