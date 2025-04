Los chats que hunden a Morena Rial: Robos, traiciones y el enojo de Jorge Rial

Descargo en Instagram y el carpetazo de Jorge Rial

Cuando el escándalo explotó en los medios, Morena soltó un largo descargo en sus historias de Instagram. "Comunico por medio de la presente, que no voy a brindar entrevistas ni comentario algunos respecto a los chats que fueron filtrados a la prensa. ¡Ya me puse a disposición de la Justicia y reconocí mis errores!", escribió. Como no podía ser de otra manera, también le lanzó dardos filosos a su exabogado Fernando Burlando: “Está mi abogado Miguel Ángel Pierri trabajando en la causa, tratando de solucionar los errores que cometió Fernando Burlando”.

image.png Luego de la filtración, Morena se victimizó en Instagram y disparó contra su exabogado Fernando Burlando. Jorge Rial se despegó y, según Yanina Latorre, contó que quiere sacarle la tenencia de su hijo.

Pero el golpe más fuerte vino de su propio padre, el periodista Jorge Rial, que le soltó la mano sin pensarlo dos veces: "Se tiene que defender sola. En realidad, no tendría que haber hecho nada de todo esto". Y como si el escándalo no fuera suficiente, Yanina Latorre tiró la bomba en la tele: él estaría analizando pedir la tenencia de su nieto porque cree que Morena no está en condiciones de criarlo.

Mientras tanto, los chats están en manos de la Justicia y la situación se le pone cada vez más complicada. De influencer escandalosa a protagonista de una causa por robo agravado. Si la justicia se pone firme, la próxima historia de Morena no va a ser en Instagram, sino desde una celda.

