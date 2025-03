Nuevo intento: Ahora, Morena Rial quiere tener su propio streaming

Además, aclaró que el conductor de Argenzuela está al tanto de esta situación y tomó una determinación: "Papá autorizo esta iniciativa pero le dijo: 'Yo me abro, hacé lo que quieras, no pongo un peso pero me encanta'".

"¿De qué temas va a hablar Morena?", preguntó la conductora María Belén Ludueña, y entre risas, Silvia Fernández Barrio respondió: "Bueno, si quiero ser mala puedo decirte de cómo planificar un robo".

Actualmente, Rial vive de las publicidades que hace en sus redes sociales, a la espera de resolver su situación judicial.

Morena Rial cansó a la Justicia y tiene que volver a la cárcel

Morena Rial no escarmienta y todo indica que ahora tendrá que volver a la cárcel. Y es que la hija del periodista y conductor Jorge Rial, incumplió con lo pautado por la Justicia, quien hace menos de un mes le otorgó un beneficio para salir de prisión.

En concreto, Morena Rial corre riesgo de perder el beneficio de su excarcelación, luego de ser detenida por haber participado con una banda en el robo de una casa de Villa Adelina.

Sucede que la Fiscalía pidió la detención de la mediática por contundentes motivos: no cumplir con las reglas que se le impuso a la hija de Rial para poder salir en libertad.

Morena Rial complicada

En los hechos, el fiscal de la causa, Patricio Ferrari, habría pedido que la hija de Jorge Rial vuelva a estar tras las rejas luego de no haberse presentado para las pericias psicológicas que se le solicitaron. A dichos motivos se le suma que la joven no habría seguido el tratamiento que se le indicó como condición para ser excarcelada.

“Todo comienza hoy a la mañana cuando la jueza Andrea Rodríguez Mentasti envía hoy un documento a la Fiscalía en el que dice que ‘no se han acompañado a la causa digital constancias que acrediten por parte de la imputada Morena Rial el inicio del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, ni se ha presentado en el Juzgado en el marco de la comparecencia quincenal dispuesta’”, explicaron en el programa DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América.

Según información que trascendió, Morena tenía que presentarse el 18 y el 25 de febrero a pericias psicológicas y psiquiátricas y no fue. Tenía que presentarse cada 15 días y no se presentó nunca.

