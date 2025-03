De Luquitas Rodríguez al Gordo Dan: ¿Se viene el torneo de streaming?

El director artístico de Vorterix ya ha impulsado otras ideas que a priori parecían difíciles y luego se llevaron a cabo. "Párense de Manos", por ejemplo, ya tiene dos ediciones encima (Luna Park y estadio de Vélez Sarsfield) y este año si todo marcha bien tendrá su tercera edición.

Si bien no hay nada oficial, la "regla" principal sería que solo pueden participar aquellas personas que salgan en cámara.

Migue Granados, Flavio Azzaro e Ivan Schargrodsky se sumaron

Varios protagonistas de los canales se streaming se fueron sumando. Miguel Granados de Olga tiene un programa con los "Paren la Mano" llamado Paren a Olga, por lo que fue uno de los primeros en subirse.

"Quiero el sillon del diego en Gimnasia para mirar el partido nomás", expresó en X y luego, Lucas Fridman propuso un productor de Olga para que se encargue de organizar el Torneo aunque Luquitas Rodríguez dejó en claro que "se va a necesitar un montón de gente".

Azzaro de AZZ, no solo se sumó sino que redobló la apuesta: "Veo que hay una fiebre muy grande por un supuesto torneo de canales de streaming. Solo quiero decir una cosa: si no lo ganamos, NUNCA más en mi vida hablaré de fútbol. Pero no solo en los medios, ni en un asado con amigos."

Ivan Schargrodsky de Cenital y Blender, se preguntó: "¿Yo para quién juego? Estoy confundido.", dando a entender que tiene intenciones de participar.

Aún faltan otros canales como Luzu, Carajo, Gelatina, etc. El tiempo dirá si es tan solo una idea o es algo que se puede llevar a cabo. Lo cierto es que ya hay algunos actores principales que dijeron que formarían parte.

