Se sacude Vorterix: Pergolini da un paso al costado y el poder a Lucas Rodríguez

Mario Pergolini seguirá con un nuevo proyecto en @Vorterix https://t.co/mBAqlgdAy2 — Pablo Montagna (@pablomontagna) December 23, 2024

Sin embargo, esta no fue la única novedad. Sucede que esta mañana, Pergolini se dirigió a su audiencia y afirmó, con un tono jocoso: "Vamos a hacer un anuncio raro, distinto que tiene que ver con que nos echó Luquitas Rodríguez".

Levantó el programa, así que a partir del año que viene este programa no sale más, nosotros no vamos a estar más en este horario. Bah, yo estoy seguro que no voy a estar más en este horario el año que viene

Y agregó: "El año que viene va a haber otro programa en este horario, otro programa con otra gente, otro operador, otra productora"

"Es nuestra última semana haciendo 'Maldición, va a ser un día hermoso' porque Luquitas apenas asumió la dirección de programación se convirtió en una persona déspota que empezó a echar gente, cambiar programas y traer a sus amiguitos, así que lo más probable es que haya un amiguito el año que viene", concluyó a modo de broma.

En este contexto, la versión que trascendió es que este alejamiento por parte de Pergolini se debe a que en 2025 desembarcará en OLGA, el proyecto liderado por Migue Granados, quien fue su empleado durante varios años en Vorterix.

Migue Granados y Mario Pergolini se unen para vencer a Nicolás Occhiato

En la mañana del miércoles (20/11) Luquitas Rodríguez y Roberto Galati estuvieron como invitados en el programa estelar de OLGA conducido por Migue Granados: Soñé que volaba. Los conductores de Paren la mano, el tanque de Vorterix, se mostraron distendidos durante el ciclo y a pesar de formar parte de otra señal dejaron en claro que pueden complementarse.

Asimismo, el hecho quedó constatado cuando en un determinado momento ambos conductores se estrecharon la mano al anunciar que en 2025 harán una colaboración semanal aunque prefirieron no brindar mayor información aunque si destacaron que no será ni lunes ni viernes

El pacto entre ambas figuras del streaming no pasó desapercibido y desató la euforia de los fanáticos. De este modo Migue Granados también demuestra que hizo las pases con Mario Pergolini, autoridad máxima de lugar donde se desempeña el streamer quien fue designado como encargado de la producción creativa de la señal.

Si bien en la actualidad LUZU TV sigue siendo el canal que mayor audiencia logra alcanzar, la competencia se reorganiza de esta manera para intentar el próximo año hacer fuerza y así disputar el liderazgo que Nicolás Occhiato pareciera estar aferrado y no querer soltar.

