"Cuando Mauricio Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió"

Cabe recordar que en una entrevista con Forbes, Javier Milei le envió un mensaje a Mauricio Macri, de cara a las elecciones 2025 y ante una posible alianza electoral: “O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”.

¿Patricia Bullrich a CABA?

Por otro lado, Jaime Durán Barba observó la pelea entre el PRO y La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remarcó que para el PRO la ciudad configura “un hito fundamental”. Sin embargo, también señaló la figura de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Ella logró hacer algo que nos llamó la atención a todos y que es liberar las calles de Buenos Aires de los piqueteros. Era una demanda antigua y la gente pensaba que era imposible de cumplir. Eso le da un capital político espectacular”.

Ante la posibilidad de que la funcionaria se presente como candidata a jefa de Gobierno porteña o vicepresidente, el asesor recomendó: “A ella le conviene en un ministerio donde acumuló ventaja y ser directamente candidata a jefe de gobierno. Como vicepresidente tendría problemas porque ella tiene un temperamento bastante especial también. Y los vicepresidentes por definición son un problema”.

Javier Milei en Forbes

Forbes presentó un adelanto de la entrevista con Javier Milei -que será publicada de manera completa el 29/12- en la que el Presidente volvió a insistir con que es "un outsider". "Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña (...) Siempre doy este ejemplo: es muy lindo ir a ver un partido de Argentina en la tribuna, pero por más que grites, la pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Entonces, me tuve que involucrar. Ganamos dos bancas de Diputados y cuando hicimos el sorteo de la dieta, en Mar del Plata, nos encontramos que en las escalinatas del Costa Galana se habían juntado más de 10.000 personas. Entonces mi hermana dijo: 'Vas a ser presidente'. No le erró. No estaba en mis planes ni mis aspiraciones, nunca lo había pensado hasta que mi hermana me dijo eso. (...) Después, todo lo que pasó fue increíble. Lo tomo con mucho aplomo. Segundo punto, me lo tomo como un trabajo. Mucha gente se sorprende porque hago lo que prometí en la campaña. Mi job description decía: 'Tenés que bajar la inflación, que la economía se libere de tantas restricciones, reformas estructurales y terminar con la inseguridad'".

También volvió a halagar al ministro de Economía, Luis Caputo: "Tenemos un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. Estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos. A veces nos juntamos a cenar para discutir de Economía. Todos los que nos criticaron, erraron. Estos mandriles econochantas o econochantas mandriles o econochantas de Mandrilandia. Había un imbécil que decía que si hacíamos todo bien teníamos 300% inflación".

En la entrevista con la Revista Forbes, Javier Milei también defendió el precio del dólar y negó que exista atraso cambiario en la Argentina. Al ser consultado sobre el extraño fenómeno de que a los argentinos este año les resulte más barato vacacionar en Brasil que en el país, respondió: "No me parece una anomalía. La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no (...). En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales".

"¿Vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de US$ 300 como cuando asumimos? ¿O preferís como hoy que tengan salarios de US$ 1.100? Yo prefiero que tengan salarios de US$ 1.100", continuó Milei.

Sobre la discusión de si hay atraso cambiario, el Presidente mencionó que "una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas". Argentina, indicó en ese sentido, "en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso". Otro indicador de atraso cambiario "es que lo cubrís con endeudamiento" y "Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones", observó el líder de La Libertad Avanza.

Otro indicador, afirmó Milei, "es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés" y "nosotros recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%". Por lo tanto, remarcó, "no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria".

Y cuestionó: "¿Alguien se puso a pensar que todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen? Si tomás el PBI per cápita en dólares, medido al tipo de cambio paralelo o contado con liqui, subió 120%. Y sin embargo no hay ningún elemento de los que prueban que hay apreciación cambiaria. Esto es bien de econochantas, de un nivel de mediocridad exasperante, hacen el cálculo del tipo de cambio real arrancando con el 2002. ¿Por qué no arrancás desde que empezó la Convertibilidad? Porque te da 700. Cuando tenés un gobierno expropiador, espanta capitales y por ende el tipo de cambio real es más alto, la moneda está más despreciada, y cuando generás confianza, la moneda se te aprecia".

