"Victoria Villarruel podría cambiarse de partido y presentarse en elecciones de 2025"

El Jefe de Estado le dedicó frases tales como “Roma no paga traidores”, “ Voy a viajar poco porque cada vez que lo hago se arma lío" (en referencia a la destitución del ex senador Eduardo Kueider cuando él volaba hacia Italia) o, directamente, “Villarruel no participa de las decisiones que toma mi gobierno” y “violentó la división de poderes”.