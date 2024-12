"Hay 3 sectores que crecen (minería, energía y agro) pero unos 10 segmentos industriales caen"

Según el ex funcionario, existe un ancla concreta que mantiene a las cotizaciones de los "verdes" alineadas:

“El 20 % de lo que se exporta en Argentina es dólar blend que debe liquidarse en el mercado financiero, en el contado con liquidación. Es lo que mantiene las cotizaciones baratas. No tenemos un tipo de cambio libre, Como vendemos fuera del país unos U$S 6.000 millones por mes, significa que U$S 1.200 millones (que podrían ir a las reservas) se escapan para mantener la divisa norteamericana calmada”.

blanqueo, dólares.jpg Martín Redrado: "el Banco Central tuvo que intervenir fuerte para frenar al dólar"

El FMI no será generoso

A pesar de que muchos analistas y economistas profesionales creen que desde Washington llegarán en 2025 entre U$S 12.000 millones y U$S 15.000 millones, Redrado fue cauteloso.

Veo que el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar menos dinero del que supone la Casa Rosada, a pesar de que tenemos buena sintonía con Donald Trump. Ocurre esto porque la situación actual es diferente a la de 2018. En esa época no le debíamos un peso al Fondo y hoy ellos son nuestros acreedores por U$S 40.000 millones que tomó Mauricio Macri.