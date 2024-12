Gustavo Valdés, líder de la UCR de Corrientes y gran elector 2025.

La lista 'Vamos Corrientes', encabezada por Valdés, contó con un amplio respaldo de los afiliados. El espacio 'Radicales en Acción', liderado por la ex presidenta del Comité Capital de la UCR, Alejandra Seward y respaldado por el ex gobernador Ricardo Colombi, retiró su lista el día viernes 20/12 al no prosperar sus recursos legales para frenar el proceso electoral.