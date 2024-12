"Es cierto que Mauricio Macri se sintió maltratado por la dirigencia de La Libertad Avanza"

No pedimos un solo cargo a lo largo de la presente gestión pero nos acusaron por lo contrario. Queremos que a la Argentina le vaya bien porque estamos frente a una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla aunque no nos toque a nosotros liderar los cambios. No pedimos un solo cargo a lo largo de la presente gestión pero nos acusaron por lo contrario. Queremos que a la Argentina le vaya bien porque estamos frente a una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla aunque no nos toque a nosotros liderar los cambios.