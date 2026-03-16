Mauricio Macri aterriza en Comodoro Py: Por qué causa declarará el expresidente de la Nación

Según la acusación, al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados y no utilizados para las obras previstas. Además, existe una segunda línea de investigación por presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los Schoklender, que será analizada en un juicio posterior.

Las declaraciones de Schoklender

La semana pasada, Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, prestó declaración ante el tribunal y apuntó directamente contra la conducción de la organización.

Según afirmó, el desvío de fondos del programa se habría realizado por “orden de Hebe de Bonafini”, quien presidía la asociación en ese momento.

Durante su exposición, Schoklender aseguró además que parte del dinero habría sido destinado a financiar campañas políticas.

También sostuvo que Bonafini “estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla”.

Bonafini había sido enviada a juicio en esta causa, pero falleció en noviembre de 2022 antes de que comenzara el proceso oral.

Los acusados que pasarán por Comodoro Py

Además de los hermanos Schoklender, De Vido y López, el juicio incluye a varios ex funcionarios vinculados a la ejecución del programa de viviendas.

Entre ellos figuran el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex titular del Instituto de Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la ex funcionaria provincial Silvia Nasif y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Carlos Castellano y Claudio Freidin.

El proceso está a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la participación de Ricardo Basílico como cuarto magistrado. La acusación es impulsada por el fiscal Diego Velasco, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF).

En total, el tribunal prevé escuchar a 228 testigos durante el desarrollo del juicio.

La etapa de testimonios

Las audiencias de testigos comenzarán este martes. Entre los convocados para declarar figura el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, mientras que el miércoles será el turno de Macri.

El programa Sueños Compartidos impulsó la construcción de viviendas sociales en varias provincias y municipios, entre ellos Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y también en localidades como Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario.

En la causa también fueron investigados gobernadores e intendentes de esos distritos. Sin embargo, la Justicia determinó que no tenían responsabilidad directa en la presunta maniobra, ya que las obras se ejecutaban mediante acuerdos impulsados desde el Gobierno nacional.

En ese sentido, varios ex mandatarios declararon que desde el Ministerio de Planificación se indicaba que los proyectos debían realizarse a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Entre los testigos citados figuran el actual senador y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, el ex gobernador de Misiones Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.

Con el inicio de la etapa testimonial, el juicio entra ahora en una fase clave para determinar si existió el fraude denunciado en uno de los programas de vivienda más emblemáticos de la última década.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

El otro debate del Senado: Asesores familiares, cargos políticos y sueldos millonarios

Colapso en las Fuerzas Armadas: Reclamos por prestaciones caídas y deudas de hasta $300 mil millones

Dietas millonarias en el Senado: crecen las presiones para desenganchar los sueldos de las paritarias