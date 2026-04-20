El creador del PRO, Mauricio Macri, reconoció en el velatorio de Luis Brandoni que “con el diario del lunes, muchas cosas hubieran sido distintas” al analizar su posible binomio con el gran actor argentino cuyos restos están siendo despedidos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
"FUE UNA OPCIÓN PARA VICE EN 2019"
Luis Brandoni: el sueño radical que Mauricio Macri frustró
El ex presidente de Argentina Mauricio Macri reconoció: “Luis Brandoni estuvo a punto de acompañarme en el 2019 en la fórmula presidencial”.
La historia completa dice que había 3 opciones para la alianza que por entonces gobernaba la Argentina:
-repetir con Gabriela Michetti de vice una "fórmula pura". Con ella había ganado tanto en CABA para alcalde porteño como en la Nación (“equipo que gana no se toca”).
-colocar a un radical en la fórmula (Ernesto Sanz, titular de la UCR, pedía a Luis Brandoni, pero a Mauricio no le gustaba un camarada al que no pudiera controlar).
-intentar ampliar la coalición y llevar a un peronista de centro derecha como Miguel PIchetto (fue la opción escogida y malograda).
“Gracias a la política tuve oportunidad de conocerlo”.
“En los momentos difíciles él estuvo siempre defendiendo la república y las libertades sin importarle las consecuencias. Nunca especuló algo que en el ambiente artístico no es tan común. Desde la marcha por la muerte de Alberto Nisman generamos una relación y a partir de allí hubo momentos duros pero él siempre estuvo poniendo todo.”
“Quería que conviviéramos sanamente, ser parte del mundo y que nuestros hijos se desarrollen acá. El legado político de Brandoni es que hay que comprometerse. Luis fue un tipo comprometido que era exitoso en lo suyo y, sin embargo, arriesgaba todo por el país.”
Macri reconoció una relación inicial complicada
“Mientras él se granjeó enemigos, otros en su lugar no opinaron, para no perjudicarse. Pero, él nunca se calló y fue al frente".
Finalmente, el ex presidente escogió su obra preferida:
“Me gustó mucho Parque Lezama, lo fui a ver al teatro, fue algo maravilloso su actuación”.