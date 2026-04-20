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"FUE UNA OPCIÓN PARA VICE EN 2019"

Luis Brandoni: el sueño radical que Mauricio Macri frustró

El ex presidente de Argentina Mauricio Macri reconoció: “Luis Brandoni estuvo a punto de acompañarme en el 2019 en la fórmula presidencial”.

20 de abril de 2026 - 19:55
Luis Brandoni y Mauricio Macri

Luis Brandoni y Mauricio Macri

El creador del PRO, Mauricio Macri, reconoció en el velatorio de Luis Brandoni que “con el diario del lunes, muchas cosas hubieran sido distintas al analizar su posible binomio con el gran actor argentino cuyos restos están siendo despedidos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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La historia completa dice que había 3 opciones para la alianza que por entonces gobernaba la Argentina:

-repetir con Gabriela Michetti de vice una "fórmula pura". Con ella había ganado tanto en CABA para alcalde porteño como en la Nación (“equipo que gana no se toca”).

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-colocar a un radical en la fórmula (Ernesto Sanz, titular de la UCR, pedía a Luis Brandoni, pero a Mauricio no le gustaba un camarada al que no pudiera controlar).

-intentar ampliar la coalición y llevar a un peronista de centro derecha como Miguel PIchetto (fue la opción escogida y malograda).

Francella y Brandoni
Guillermo Francella y Luis Brandoni

Guillermo Francella y Luis Brandoni

“Gracias a la política tuve oportunidad de conocerlo”.

“En los momentos difíciles él estuvo siempre defendiendo la república y las libertades sin importarle las consecuencias. Nunca especuló algo que en el ambiente artístico no es tan común. Desde la marcha por la muerte de Alberto Nisman generamos una relación y a partir de allí hubo momentos duros pero él siempre estuvo poniendo todo.”

“Quería que conviviéramos sanamente, ser parte del mundo y que nuestros hijos se desarrollen acá. El legado político de Brandoni es que hay que comprometerse. Luis fue un tipo comprometido que era exitoso en lo suyo y, sin embargo, arriesgaba todo por el país.”

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Luis Brandoni admiraba a Raúl Alfonsín

Luis Brandoni admiraba a Raúl Alfonsín

Macri reconoció una relación inicial complicada

“Mientras él se granjeó enemigos, otros en su lugar no opinaron, para no perjudicarse. Pero, él nunca se calló y fue al frente".

Era fanático de Raúl Alfonsín y eso nos separó al principio. Luego, hicimos una relación maravillosa. La vida de da oportunidades de hablar y de vencer los prejuicios. Yo tenía por él, que era más grande que yo, una admiración natural por todos los trabajos suyos que había disfrutado. Era fanático de Raúl Alfonsín y eso nos separó al principio. Luego, hicimos una relación maravillosa. La vida de da oportunidades de hablar y de vencer los prejuicios. Yo tenía por él, que era más grande que yo, una admiración natural por todos los trabajos suyos que había disfrutado.

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Luis Brandoni, Parque Lezama

Luis Brandoni, Parque Lezama

Finalmente, el ex presidente escogió su obra preferida:

“Me gustó mucho Parque Lezama, lo fui a ver al teatro, fue algo maravilloso su actuación”.

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