Luis Brandoni: el sueño radical que Mauricio Macri frustró

Francella y Brandoni Guillermo Francella y Luis Brandoni

“Gracias a la política tuve oportunidad de conocerlo”.

“En los momentos difíciles él estuvo siempre defendiendo la república y las libertades sin importarle las consecuencias. Nunca especuló algo que en el ambiente artístico no es tan común. Desde la marcha por la muerte de Alberto Nisman generamos una relación y a partir de allí hubo momentos duros pero él siempre estuvo poniendo todo.”

“Quería que conviviéramos sanamente, ser parte del mundo y que nuestros hijos se desarrollen acá. El legado político de Brandoni es que hay que comprometerse. Luis fue un tipo comprometido que era exitoso en lo suyo y, sin embargo, arriesgaba todo por el país.”

Raul-Alfonsin-democracia.jpg Luis Brandoni admiraba a Raúl Alfonsín

Macri reconoció una relación inicial complicada

“Mientras él se granjeó enemigos, otros en su lugar no opinaron, para no perjudicarse. Pero, él nunca se calló y fue al frente".

Era fanático de Raúl Alfonsín y eso nos separó al principio. Luego, hicimos una relación maravillosa. La vida de da oportunidades de hablar y de vencer los prejuicios. Yo tenía por él, que era más grande que yo, una admiración natural por todos los trabajos suyos que había disfrutado. Era fanático de Raúl Alfonsín y eso nos separó al principio. Luego, hicimos una relación maravillosa. La vida de da oportunidades de hablar y de vencer los prejuicios. Yo tenía por él, que era más grande que yo, una admiración natural por todos los trabajos suyos que había disfrutado.

image Luis Brandoni, Parque Lezama

Finalmente, el ex presidente escogió su obra preferida:

“Me gustó mucho Parque Lezama, lo fui a ver al teatro, fue algo maravilloso su actuación”.