Luis Brandoni y Robert De Niro: Dónde ver la serie "Nada" y qué se sabe de la 2da temporada

Disney+ la describe así: “Un emblemático dandy porteño, que apenas cuenta con los recursos suficientes para no perder su estilo de vida acomodado, pierde a su empleada doméstica de los últimos 40 años. Mientras entrena a su potencial reemplazo, una joven de Paraguay, descubrirá que la chica tiene más para enseñarle que para aprender, enfrentándolo a la inédita aventura de valerse por sí mismo”.

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¿Cuándo sale la segunda temporada de "Nada"?

La segunda temporada de "Nada" había sido confirmada por sus creadores, e incluso, por el mismo Brandoni. Sin embargo, con la muerte del actor argentino, ahora hay incertidumbre al respecto.

En febrero de 2025, Brandoni adelantó que se iba a grabar la próxima temporada de la serie, en entrevista con el programa “Agarrate Catalina”.

“Es posible que vayamos nosotros para New York”, anticipó Brandoni en esa oportunidad, apunta Infobae. “Nos vamos a encontrar con De Niro para filmar la segunda parte de Nada”.

El director Mariano Cohn también habló al respecto en entrevista con Lucía Sapena, para Trece TV (Paraguay).

En septiembre de 2025, el guionista y productor dijo: "Estamos pensando en una segunda temporada, trabajando ya en una segunda temporada, escribiendo, y se va a llamar 'Todo'".

"Va a estar Luis Brandoni, Majo Cabrera, y seguramente una figura internacional que acompañará a esta gran elenco", agregó el director.

Sin embargo, por el momento no hay información nueva. No se ha confirmado si terminaron de rodar la segunda temporada de la serie "Nada" o si Luis Brandoni completó sus escenas antes de su fallecimiento.

image Luis Brandoni, protagonista de la serie "Nada".

¿De qué murió Luis Brandoni?

Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril. Había sufrido un golpe en un accidente doméstico y le fue diagnosticado un hematoma subdural. Estaba internado en el Sanatorio Güemes, tal como informó Urgente24.

El hematoma subdural es una lesión cerebral que puede llegar a ser fatal. Suele producirse tras un traumatismo craneoencefálico. "Es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del cerebro", detalla MedlinePlus.

Cuando Brandoni reflexionaba sobre la partida de este mundo solía decir: “No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima”.

Algunas de las películas de Luis Brandoni más recordadas son: "Esperando la carroza". "Mi obra maestra", y "La odisea de los giles".

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